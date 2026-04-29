В Госдепе отрицают, что чиновница по делам Украины уходит в отставку из-за Трампа

Представитель ведомства заявил, что Дэвис была неизменной сторонницей усилий администрации Трампа, направленных на установление длительного мира между Россией и Украиной.

"Она уходит на пенсию после 30 лет выдающейся карьеры в дипломатической службе. Она будет продолжать с гордостью продвигать политику президента Трампа, пока официально не покинет Киев в июне 2026 года и не уйдет на пенсию из Государственного департамента", - заявил Пиготт.

Что известно об увольнении Дэвис

Ранее Financial Times сообщало, что Дэвис разочаровалась в своей роли из-за несогласия с Трампом, который решил сократить поддержку Украины. Именно поэтому она решила уйти в отставку.

Коллеги-дипломаты высоко оценивают профессиональный опыт Дэвис. Например, бывший посол США в Польше Дэниел Фрид назвал Дэвис образцовым дипломатом и госслужащим.

"Она настоящий эксперт, и администрации - осознают они это или нет - нужны такие люди", - сказал он.