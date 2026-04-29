RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине

В Госдепе отрицают, что чиновница по делам Украины уходит в отставку из-за Трампа

01:52 29.04.2026 Ср
2 мин
Утверждается, что никаких разногласий по Украине не было
aimg Филипп Бойко
Фото: Джули Дэвис, временный поверенный в делах США в Украине (x.com/USEmbassyKyiv)

Утверждение, что посол Джули Дэвис, которая была временным поверенным в делах США в Украине, уходит в отставку "из-за разногласий с Дональдом Трампом", является ложным. Она уволилась по другим причинам.

Об этом РБК-Украина в эксклюзивном комментарии заявил спикер Государственного департамента Томми Пиготт.

Представитель ведомства заявил, что Дэвис была неизменной сторонницей усилий администрации Трампа, направленных на установление длительного мира между Россией и Украиной.

"Она уходит на пенсию после 30 лет выдающейся карьеры в дипломатической службе. Она будет продолжать с гордостью продвигать политику президента Трампа, пока официально не покинет Киев в июне 2026 года и не уйдет на пенсию из Государственного департамента", - заявил Пиготт.

Что известно об увольнении Дэвис

Ранее Financial Times сообщало, что Дэвис разочаровалась в своей роли из-за несогласия с Трампом, который решил сократить поддержку Украины. Именно поэтому она решила уйти в отставку.

Коллеги-дипломаты высоко оценивают профессиональный опыт Дэвис. Например, бывший посол США в Польше Дэниел Фрид назвал Дэвис образцовым дипломатом и госслужащим.

"Она настоящий эксперт, и администрации - осознают они это или нет - нужны такие люди", - сказал он.

Какие еще чиновники ушли от Трампа

Также стало известно, что Дэвис заняла свою временную должность, когда от Трампа ушла Бриджит Бринк. Она ушла в отставку, поскольку Трамп оказал давление на Украину и смягчил давление на РФ.

Свое решение Бринк окончательно приняла после ссоры Трампа с Зеленским в феврале 2025 года в Белом доме.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
