В Держдепі відповіли на заяви "Повара Путіна" щодо втручання у вибори США

Представник відомства прокоментував слова засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина щодо втручання в американський виборчий процес.

"Та людина, яка робить такі заяви, не робила би цього, якщо би Кремль на певному рівні не погодив би це", - зауважив Прайс.

Посадовець вказав, що зізнання "Повара Путіна", який користується підтримкою кремлівського режиму, свідчать про те, що цей сигнал іде, зокрема від російського уряду.

"Нам усім відомо, особливо зараз, що вільні й чесні вибори є наріжним каменем американського суспільства й американської демократії", - підреслив речник Держдепу.

Прайс додав, що в разі втручання у проміжні вибори, Сполучені Штати рішуче реагуватимуть на дії окремих осіб, організацій або країн.

Водночас він нагадав, що США ще у 2018 році запровадили санкції проти Пригожина та його "Агентства інтернет-досліджень", а у 2021 - проти самої Росії. Також через втручання у вибори санкції були накладені на Іран.