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В Держдепі відповіли на заяви "Повара Путіна" щодо втручання у вибори США

Фото: Речник Державного департаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати готові дати рішучну відповідь на будь-які спроби окремих осіб, організацій або країн втрутитись у проміжні вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державного департаменту США Неда Прайса.

Представник відомства прокоментував слова засновника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина щодо втручання в американський виборчий процес.

"Та людина, яка робить такі заяви, не робила би цього, якщо би Кремль на певному рівні не погодив би це", - зауважив Прайс.

Посадовець вказав, що зізнання "Повара Путіна", який користується підтримкою кремлівського режиму, свідчать про те, що цей сигнал іде, зокрема від російського уряду.

"Нам усім відомо, особливо зараз, що вільні й чесні вибори є наріжним каменем американського суспільства й американської демократії", - підреслив речник Держдепу.

Прайс додав, що в разі втручання у проміжні вибори, Сполучені Штати рішуче реагуватимуть на дії окремих осіб, організацій або країн.

Водночас він нагадав, що США ще у 2018 році запровадили санкції проти Пригожина та його "Агентства інтернет-досліджень", а у 2021 - проти самої Росії. Також через втручання у вибори санкції були накладені на Іран.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, згідно з даними The New York Times, Росія знову намагається втрутитись у вибори в США.

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