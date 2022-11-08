В Госдепе ответили на заявления "Повара Путина" о вмешательстве в выборы США

Соединенные Штаты готовы дать решительный ответ на любые попытки отдельных лиц, организаций или стран вмешаться в промежуточные выборы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса.
Представитель ведомства прокомментировал слова основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о вмешательстве в американский избирательный процесс.
"Тот человек, который делает такие заявления, не делал бы этого, если бы Кремль на определенном уровне не согласовал бы это", - отметил Прайс.
Чиновник указал, что признания "Повара Путина", пользующегося поддержкой кремлевского режима, свидетельствуют о том, что этот сигнал идет, в частности, от российского правительства.
"Нам всем известно, особенно сейчас, что свободные и честные выборы являются краеугольным камнем американского общества и американской демократии", - подчеркнул спикер Госдепа.
Прайс добавил, что в случае вмешательства в промежуточные выборы, Соединенные Штаты будут решительно реагировать на действия отдельных лиц, организаций или стран.
В то же время, он напомнил, что США еще в 2018 году ввели санкции против Пригожина и его "Агентства интернет-исследований", а в 2021 - против самой России. Также из-за вмешательства в выборы санкции были наложены на Иран.
Напомним, раньше мы писали о том, что, согласно данным The New York Times, Россия снова пытается вмешаться в выборы в США.
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