Соратник Путіна визнав втручання у вибори в США та пообіцяв його продовжити

Соратник голови Кремля Володимира Путіна, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин визнав втручання Росії у вибори в США. Заявив, що це відбуватиметься й далі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Russia News.