Соратник Путіна визнав втручання у вибори в США та пообіцяв його продовжити
Соратник голови Кремля Володимира Путіна, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин визнав втручання Росії у вибори в США. Заявив, що це відбуватиметься й далі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Russia News.
"Я вам відповім дуже тонко, делікатно і прошу вибачення, допущу певну двозначність. Панове, ми втручалися, втручаємося і будемо втручатися. Акуратно, точно, хірургічно і по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій будемо видаляти одразу обидві нирки та печінку", - заявив бізнесмен в коментарі російському виданню.
Відзначимо, що вже 8 листопада, у США відбудуться вибори до Палати представників, під час яких вирішиться, хто контролюватиме парламент протягом наступних двох років.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними The New York Times, Росія знову намагається втрутитись в вибори у США.
Тим часом за словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, військова та фінансова підтримка України з боку США продовжиться, попри те, яким буде результат виборів до Конгресу.
Також РБК-Україна розповідало усе, що відомо наразі про засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.