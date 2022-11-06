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Росія намагається втрутитись в проміжні вибори в конгрес США, - ЗМІ

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США, Неділя 06 листопада 2022 18:14
Росія намагається втрутитись в проміжні вибори в конгрес США, - ЗМІ Фото: Росія намагається втрутитись в вибори в США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія знову намагається втрутитись в вибори у США. Наразі вони, використовуючи ботоферми, намагаються вивести вперед республіканців на проміжних виборах в Конгрес США 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Група американських експертів з Recorded Future пише, що починаючи з вересня цього року в невеликих соцмережах активізувалися акаунти, які ймовірно є фальшивими. В них відсутня або вказана несправжня інформація про користувачів, вони не відповідають на повідомлення, а їх контент направлений виключно на дискредитацію президента США Джо Байдена та демократів в різних регіонах.

"Наприклад, акаунт, що налічує понад 8000 підписників, публікує пости виключно про політичні теми - не тільки в одному штаті, а й по всій країні - і часто розповсюджує хибні пости, що вводять в оману. Більшість із них отримують мало залученості від користувачів, але нещодавня публікація про ФБР отримала 43 відповіді та і була репостнута 64 рази", - йдеться в публікації.

За даними експертів, цей та інші схожі облікові записи пов’язані з тим же російським агентством, що втручалося в президентські вибори 2016 року - Агентством інтернет-досліджень в Санкт-Петербурзі.

Основна ціль таких втручань, на думку видання, - це спроби привести республіканців до перемоги під час виборів в Конгрес США і зменшити таким чином військову підтримку України.

Нагадаємо, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що військова та фінансова підтримка України з боку США продовжиться, незважаючи на те, яким буде результат виборів до Конгресу.

Раніше також повідомлялось, що екс-президент США Дональд Трамп має намір взяти участь у виборах президента США, які відбудуться у 2024 році.

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