Фото: У Держдепі відповіли, чи планують США розміщати ядерну зброю в Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сполучені Штати не ведуть перемовин із Польщею стосовно розміщення на її території ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника речника Державного департаменту США Веданта Патела.

Посадовець прокоментував заяви Варшави щодо участі в програмі Nuclear Sharing. "Нам невідомо про офіційне порушення (Польщею - ред.) цього конкретного пункту", - зазначив Пател. Водночас він підкреслив, що Польща є важливим союзником Сполучених Штатів у межах Північноатлантичного альянсу. "США наразі не мають планів розгортати ядерну зброю на територіях країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року", - додав представник Держдепу.