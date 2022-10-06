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У Держдепі відповіли, чи планують США розміщати ядерну зброю в Польщі

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Четвер 06 жовтня 2022 23:51
У Держдепі відповіли, чи планують США розміщати ядерну зброю в Польщі Фото: У Держдепі відповіли, чи планують США розміщати ядерну зброю в Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати не ведуть перемовин із Польщею стосовно розміщення на її території ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника речника Державного департаменту США Веданта Патела.

Посадовець прокоментував заяви Варшави щодо участі в програмі Nuclear Sharing.

"Нам невідомо про офіційне порушення (Польщею - ред.) цього конкретного пункту", - зазначив Пател.

Водночас він підкреслив, що Польща є важливим союзником Сполучених Штатів у межах Північноатлантичного альянсу.

"США наразі не мають планів розгортати ядерну зброю на територіях країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року", - додав представник Держдепу.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зі Сполученими Штатами триває обговорення стосовно можливого розміщення ядерної зброї на польській території.

Політик вказав, що потенційно завжди є можливість взяти участь у Програмі спільного використання ядерної енергії НАТО (Nuclear sharing).

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Сполучені Штати Америки Польща Ядерна зброя
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