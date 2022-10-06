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В Госдепе ответили, планируют ли США размещать ядерное оружие в Польше

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Четверг 06 октября 2022 23:51
В Госдепе ответили, планируют ли США размещать ядерное оружие в Польше Фото: В Госдепе ответили, планируют ли США размещать ядерное оружие в Польше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты не ведут переговоры с Польшей о размещении на ее территории ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя представителя Государственного департамента США Веданта Патела.

Чиновник прокомментировал заявления Варшавы об участии в программе Nuclear Sharing.

"Нам неизвестно об официальном нарушении (Польшей - ред.) этого конкретного пункта", - отметил Пател.

В то же время, он подчеркнул, что Польша является важным союзником Соединенных Штатов в рамках Североатлантического альянса.

"У США пока нет планов развертывать ядерное оружие на территориях стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года", - добавил представитель Госдепа.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что с Соединенными Штатами продолжается обсуждение возможного размещения ядерного оружия на польской территории.

Политик указал, что потенциально всегда есть возможность принять участие в Программе совместного использования ядерной энергии НАТО (Nuclear sharing).

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Соединенные Штаты Америки Польша Ядерное оружие
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