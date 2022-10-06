В Госдепе ответили, планируют ли США размещать ядерное оружие в Польше

Соединенные Штаты не ведут переговоры с Польшей о размещении на ее территории ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя представителя Государственного департамента США Веданта Патела.

Чиновник прокомментировал заявления Варшавы об участии в программе Nuclear Sharing.

"Нам неизвестно об официальном нарушении (Польшей - ред.) этого конкретного пункта", - отметил Пател.

В то же время, он подчеркнул, что Польша является важным союзником Соединенных Штатов в рамках Североатлантического альянса.

"У США пока нет планов развертывать ядерное оружие на территориях стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года", - добавил представитель Госдепа.