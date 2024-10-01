ua en ru
Вт, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Держдепі уточнили позицію США щодо ударів України по об'єктах у РФ

Вівторок 01 жовтня 2024 07:34
UA EN RU
В Держдепі уточнили позицію США щодо ударів України по об'єктах у РФ Фото: речник Держдепартаменту Меттью Міллер (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Україна є суверенною країною, їй не потрібен дозвіл Сполучених Штатів для ударів по об'єктах на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держдепартаменту Меттью Міллера.

Він зазначив, що Україні не потрібен дозвіл США щоб завдати удару у відповідь по російських об'єктах.

"Україна є суверенною і може використовувати зброю, яку вона створюють самостійно. А її дуже багато, якщо подивитися на програми, які українці запровадили протягом останнього року. Якщо поглянути на зброю, яку ми їм надали, то ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для нанесення ударів у відповідь по російських об'єктах через кордон, які здійснюють атаки", - сказав речник.

Міллер також додав, що США завжди прораховують додаткові інструменти, які можуть надати Києву. І нагадав про пакет військової допомоги на майже 8 млрд доларів, що був затверджений минулого тижня президентом Джо Байденом.

Дозвіл Україні на удари американською зброєю по Росії

Сполучені Штати забороняють ЗСУ бити зброєю власного виробництва по об'єктах на території Росії, оскільки це загрожує суттєвою ескалацією.

Ця тема стала однією з ключових під час візиту президента Володимира Зеленського до США минулого тижня.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що США та Велика Британія начебто дали дозвіл на удари по РФ. В Офісі президента зазначили, що результат дозволу першими відчують самі росіяни.

Президент Зеленський закликав союзників не зволікати з рішенням, адже військові агресора відтягують авіабази та передислоковують об'єкти подалі від кордонів з Україною.

В Британії очікують на скасування обмежень до початку зими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Ліміт на перекази з "карти на карту". Що потрібно знати про обмеження НБУ з 1 жовтня
Ліміт на перекази з "карти на карту". Що потрібно знати про обмеження НБУ з 1 жовтня
DAILY
Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто