В Госдепе уточнили позицию США касательно ударов Украины по объектам в РФ

Украина является суверенной страной, ей не нужно разрешение Соединенных Штатов для ударов по объектам на территории РФ.

Он отметил, что Украине не нужно разрешение США чтобы нанести ответный удар по российским объектам.

"Украина является суверенной и может использовать оружие, которое она создают самостоятельно. А его очень много, если посмотреть на программы, которые украинцы ввели в течение последнего года. Если взглянуть на оружие, которое мы им предоставили, то мы четко дали понять, что они могут использовать его для нанесения ответных ударов по российским объектам через границу, которые осуществляют атаки", - сказал спикер.

Миллер также добавил, что США всегда просчитывают дополнительные инструменты, которые могут предоставить Киеву. И напомнил о пакете военной помощи на почти 8 млрд долларов, который был утвержден на прошлой неделе президентом Джо Байденом.