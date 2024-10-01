ua en ru
Вт, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Госдепе уточнили позицию США касательно ударов Украины по объектам в РФ

Вторник 01 октября 2024 07:34
UA EN RU
В Госдепе уточнили позицию США касательно ударов Украины по объектам в РФ Фото: спикер Госдепартамента Мэттью Миллер (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Украина является суверенной страной, ей не нужно разрешение Соединенных Штатов для ударов по объектам на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдепартамента Мэттью Миллера.

Он отметил, что Украине не нужно разрешение США чтобы нанести ответный удар по российским объектам.

"Украина является суверенной и может использовать оружие, которое она создают самостоятельно. А его очень много, если посмотреть на программы, которые украинцы ввели в течение последнего года. Если взглянуть на оружие, которое мы им предоставили, то мы четко дали понять, что они могут использовать его для нанесения ответных ударов по российским объектам через границу, которые осуществляют атаки", - сказал спикер.

Миллер также добавил, что США всегда просчитывают дополнительные инструменты, которые могут предоставить Киеву. И напомнил о пакете военной помощи на почти 8 млрд долларов, который был утвержден на прошлой неделе президентом Джо Байденом.

Разрешение Украине на удары американским оружием по России

Соединенные Штаты запрещают ВСУ бить оружием собственного производства по объектам на территории России, поскольку это грозит существенной эскалацией.

Эта тема стала одной из ключевых в ходе визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе.

Ранее в СМИ появилась информация, что США и Великобритания якобы дали разрешение на удары по РФ. В Офисе президента отметили, что результат разрешения первыми почувствуют сами россияне.

Президент Зеленский призвал союзников не медлить с решением, ведь военные агрессора оттягивают авиабазы и передислоцируют объекты подальше от границ с Украиной.

В Британии ожидают отмены ограничений до начала зимы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
В Запорожье часть жителей рассматривает возможность уехать из города, - Федоров
В Запорожье часть жителей рассматривает возможность уехать из города, - Федоров
DAILY
Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город