У Зеленського сказали, коли стане відомо про дозвіл на удари вглиб Росії

Український президент Володимир Зеленський обговорив дозвіл на удари вглиб Росії з всіма партнерами. Відомо одне - першими про дозвіл дізнаються росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі телемарафону.

"Першими про дозвіл бити вглиб Росії дізнаються росіяни. А вже потім буде зроблене офіційне оголошення. Остаточного рішення для вас я зараз не маю", - заявив прессекретар.

Він наголосив, що президент провів переговори з усіма сторонами, від яких залежить це рішення. Це Італія, Франція, Британія та США.

"Хоча зараз немає однозначного дозволу, але є цей величезний тиск на партнерів з боку України. Ми сподіваємось, що партнери піддадуться", - підкреслив Никифоров.