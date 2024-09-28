У Зеленського сказали, коли стане відомо про дозвіл на удари вглиб Росії
Український президент Володимир Зеленський обговорив дозвіл на удари вглиб Росії з всіма партнерами. Відомо одне - першими про дозвіл дізнаються росіяни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі телемарафону.
"Першими про дозвіл бити вглиб Росії дізнаються росіяни. А вже потім буде зроблене офіційне оголошення. Остаточного рішення для вас я зараз не маю", - заявив прессекретар.
Він наголосив, що президент провів переговори з усіма сторонами, від яких залежить це рішення. Це Італія, Франція, Британія та США.
"Хоча зараз немає однозначного дозволу, але є цей величезний тиск на партнерів з боку України. Ми сподіваємось, що партнери піддадуться", - підкреслив Никифоров.
Удари вглиб Росії
Нагадаємо, що попри те, що Україна для свого захисту від російського агресора використовує зброю партнерів, Київ не має права використовувати його для завдання ударів вглиб Російської Федерації.
Однак над цим питанням цього року активно почав займатись український президент та уряд.
Зауважимо, що дане питання також було обговорено під час поїздки президента до США.
Детальніше про візит Зеленського до США та його результати - у матеріалі РБК-Україна.
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