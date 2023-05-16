У Держдепі США висловилися про візит спецпредставника Китаю в Україну
У Державному департаменті США вважають очікуваний візит в Україну спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея важливим у контексті можливості Пекіна дізнатися безпосередньо про позицію Києва щодо закінчення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти нашої держави.
Про це заявив заступник прес-секретаря Держдепу США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
За його словами, для Китаю "важливо почути безпосередньо" від української сторони, чому необхідно "поважати занепокоєння України в плані безпеки, а також її суверенітет і територіальну цілісність".
Також представник американського зовнішньополітичного відомства, висловлюючись про будь-які дипломатичні зусилля, нагадав про принцип "нічого про Україну без України".
Пател наголошує, що результат має відповідати принципам суверенітету та територіальної цілісності, і "ніхто не прагне завершення цієї війни більше, ніж наші українські партнери".
Разом з тим, зазначає представник Держдепу США, РФ не демонструє серйозної зацікавленості у припиненні війни, а насправді "діє цілком протилежним способом".
"У той час, як інші - включаючи президента Зеленського, який виклав власний мирний план - зосереджені на пошуку способів покласти цьому кінець, Росія запускає безпілотники та ракети в сусідню країну, щоб уразити житлові будинки та лікарні, кінотеатри, вбити велику кількість дітей", - сказав Пател.
Нагадаємо, спецпредставник Китаю Лі Хуей має відвідати Україну, Польщу, Францію, ФРН та РФ для обговорення можливості врегулювання російської повномасштабної військової агресії проти України. Очікується, що представник КНР відвідає Україну 16-17 травня.
Раніше повідомлялося, що президент Китаю Сі Цзіньпін під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що направить делегацію до регіону, щоб сприяти мирним переговорам.
Додамо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
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