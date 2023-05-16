У Держдепі США висловилися про візит спецпредставника Китаю в Україну

У Державному департаменті США вважають очікуваний візит в Україну спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея важливим у контексті можливості Пекіна дізнатися безпосередньо про позицію Києва щодо закінчення розв'язаної РФ повномасштабної війни проти нашої держави.

Про це заявив заступник прес-секретаря Держдепу США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

За його словами, для Китаю "важливо почути безпосередньо" від української сторони, чому необхідно "поважати занепокоєння України в плані безпеки, а також її суверенітет і територіальну цілісність".

Також представник американського зовнішньополітичного відомства, висловлюючись про будь-які дипломатичні зусилля, нагадав про принцип "нічого про Україну без України".

Пател наголошує, що результат має відповідати принципам суверенітету та територіальної цілісності, і "ніхто не прагне завершення цієї війни більше, ніж наші українські партнери".

Разом з тим, зазначає представник Держдепу США, РФ не демонструє серйозної зацікавленості у припиненні війни, а насправді "діє цілком протилежним способом".

"У той час, як інші - включаючи президента Зеленського, який виклав власний мирний план - зосереджені на пошуку способів покласти цьому кінець, Росія запускає безпілотники та ракети в сусідню країну, щоб уразити житлові будинки та лікарні, кінотеатри, вбити велику кількість дітей", - сказав Пател.