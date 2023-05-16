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В Госдепе США высказались о визите спецпредставителя Китая в Украину

Новина українською →
Вторник 16 мая 2023 02:44
В Госдепе США высказались о визите спецпредставителя Китая в Украину Фото: спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй (посольства КНР в РФ)
Автор: Владимир Костырин

В Государственном департаменте США считают ожидаемый визит в Украину спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя важным в контексте возможности Пекина узнать напрямую позицию Киева относительно окончания развязанной РФ полномасштабной войны против нашего государства.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, для Китая "важно услышать напрямую" от украинской стороны, почему необходимо "уважать беспокойство Украины в плане безопасности, а также ее суверенитет и территориальную целостность".

Также представитель американского внешнеполитического ведомства, высказываясь о любых дипломатических усилий, напомнил о принципе "ничего об Украине без Украины".

Пател подчеркивает, что результат должен соответствовать принципам суверенитета и территориальной целостности, и "никто не стремится к завершению этой войны больше, чем наши украинские партнеры".

В то же время, отмечает представитель Госдепа США, РФ не демонстрирует серьезную заинтересованность в прекращении войны, а на самом деле "действует совершенно противоположным способом".

"В то время как другие - включая президента Зеленского, изложившего собственный мирный план - сосредоточены на поиске способов положить этому конец, Россия запускает беспилотники и ракеты в соседнюю страну, чтобы поразить жилые дома и больницы, кинотеатры, убить большое количество детей", - сказал Пател.

Напомним, спецпредставитель Китая Ли Хуэй должен посетить Украину, Польшу, Францию, ФРГ и РФ для обсуждения возможности урегулирования российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Ожидается, что представитель КНР посетит Украину 16-17 мая.

Ранее сообщалось, что президент Китая Си Цзиньпин во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что направит делегацию в регион, чтобы способствовать мирным переговорам.

Добавим, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

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