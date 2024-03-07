У Держдепі США прокоментували удар РФ по Одесі під час візиту Зеленського
У Державному департаменті США прокоментували удар РФ по Одесі під час візиту президента Зеленського та прем'єра-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Представники відомства зауважили, що це є черговим доказом того, що Україна потребує посилення ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Державного департаменту США.
Коментуючи питання удару РФ 6 березня по Одесі під час візиту у місто Зеленського та Міцотакіса, речник Держдепу Метью Міллер зауважив, що це є ще одним нагадуванням про те, як Росія продовжує завдавати ударів по Україні кожного дня.
"Це нагадування про потребу України в системах ППО, і це нагадування про те, що Конгрес Сполучених Штатів повинен вжити заходів, як ми й закликали їх до цього, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії", - сказав він.
Водночас прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр зауважила, що вона не може відповісти, чи був президент Зеленський ціллю удару по Одесі.
"Ми знаємо, що робить Росія. Ми бачили, що відбувалося на полі бою протягом останніх кількох тижнів через бездіяльність Конгресу", - сказала вона.
Жан-П'єр зазначила, що в США поінформовані з приводу того, яка кризова ситуація наразі триває в Україні. За її словами, минулого тижня директор ЦРУ доповів про жахливі наслідки російської агресії для нашої держави.
Удар по Одесі 6 березня
Нагадаємо, російські окупанти 6 березня завдали ракетного удару по Одесі. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.
Грецькі ЗМІ повідомляли про те, що удар був націлений нібито на колону президента Володимира Зеленського, яка знаходилася за 150 метрів від грецької делегації.
Сам Зеленський, коментуючи удар, заявив, що бачив і чув атаку росіян.
При цьому прем'єр Греції уточнював, що росіяни вдарили по Одесі, коли він із Зеленським перебував у порту. Він заявляв про "потужні вибухи" поряд.
Як зауважила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, ракетний удар російських терористів по Одесі не був пов’язаний з візитом до міста Зеленського.
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