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В США прокомментировали удар РФ по Одессе во время визита Зеленского

США, Четверг 07 марта 2024 09:24
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В США прокомментировали удар РФ по Одессе во время визита Зеленского Фото: в США прокомментировали удар РФ по Одессе во время визита Зеленского (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В США прокомментировали удар РФ по Одессе во время визита президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Представители ведомства отметили, что это очередное доказательство того, что Украина нуждается в усилении ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Государственного департамента США.

Комментируя вопрос удара РФ 6 марта по Одессе во время визита в город Зеленского и Мицотакиса, спикер Госдепа Мэтью Миллер отметил, что это еще одно напоминание о том, как Россия продолжает наносить удары по Украине каждый день.

"Это напоминание о необходимости Украины в системах ПВО, и это напоминание о том, что Конгресс Соединенных Штатов должен принять меры, как мы призывали их к этому, чтобы поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии", - сказал он.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что она не может ответить, был ли президент Зеленский целью удара по Одессе.

"Мы знаем, что делает Россия. Мы видели, что происходило на поле боя в течение последних нескольких недель из-за бездействия Конгресса", - сказала она.

Жан-Пьер отметила, что в США проинформированы по поводу того, какая кризисная ситуация продолжается в Украине. По ее словам, на прошлой неделе директор ЦРУ доложил об ужасающих последствиях российской агрессии для нашего государства.

Удар по Одессе 6 марта

Напомним, российские кафиры 6 марта нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Греческие СМИ сообщали о том, что удар был нацелен якобы на колонну президента Владимира Зеленского, которая находилась в 150 метрах от греческой делегации.

Сам Зеленский, комментируя удар, заявил, что видел и слышал атаку россиян.

Премьер Греции уточнял, что россияне ударили по Одессе, когда он с Зеленским находился в порту. Он заявлял о "мощных взрывах" рядом.

Как отметила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ракетный удар российских террористов по Одессе не был связан с визитом в город Зеленского.

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