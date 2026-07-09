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У Держдепі сказали, чи планують США евакуювати посольство з Києва через атаки РФ

00:05 09.07.2026 Чт
2 хв
Дипломати вирішуватимуть, що для них буде безпечно
aimg Едуард Ткач aimg Мілан Лєліч
У Держдепі сказали, чи планують США евакуювати посольство з Києва через атаки РФ Фото: дипломатам в українській столиці важливо, що вони там можуть бути (Getty Images)
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У Держдепі США заявили, що Вашингтон поки не планує евакуацію свого посольства з Києва, дипломати самі вирішуватимуть, як треба працювати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів офіційний російськомовний представник Держдепартаменту США Ян Бейтсон.

Зокрема, під час бесіди йому було поставлено питання, чи можуть США повністю або частково, евакуювати посольство з Києва через обстріли РФ, що посилюються. Відповідь була такою:

"Безпека наших дипломатів, звичайно - це дуже важлива тема. Наскільки я знаю, поки що немає таких планів. Але ми дуже багато думаємо про наших колег, які працюють у Києві", - сказав Бейтсон.

Він додав, що дипломатам в українській столиці важливо, що вони там можуть бути. При цьому вони вирішуватимуть, який формат для них буде безпечною роботою.

"Робота дуже важлива, але вони, звісно, вирішуватимуть, як треба працювати, що безпечно буде", - резюмував Бейтсон.

Обстріли Києва

Нагадаємо, що росіяни останнім часом стали дуже часто атакувати Київ, застосовуючи для ударів дрони, крилаті ракети і ще частіше - балістику.

Зокрема, від самого ранку 8 липня окупанти намагалися атакувати місто дронами. Внаслідок ворожого обстрілу в місті було пошкоджено багатоповерхівку, а також дрони впали на нежитлові будівлі.

Також ми писали, що в ніч на 8 число ворог завдав по місту ударів балістикою. Причому вибухи пролунали ще до того, як оголосили на сполох.

Наслідки внаслідок нічної атаки були у двох районах. У Деснянському - горіли склади, у Святошинському - нежитлова будівля.

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