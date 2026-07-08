У Києві палають склади і будівля: все про нічну атаку РФ
Росіяни в ніч на 8 липня атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу в столиці вже зафіксовані наслідки.
РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.
Головне:
- перші вибухи пролунали до оголошення тривоги;
- ворог бив по місту балістикою;
- наслідки зафіксовані у двох районах;
- відомо про двох постраждалих.
Чим і коли били росіяни
В ніч на 8 липня приблизно о 00:30 у Києві пролунала гучна серія вибухів. Однак на цей момент повітряної тривоги чи офіційних попереджень про загрозу атаки не було.
Через кілька хвилин у місті все ж пролунала тривога, а Повітряні сили ЗСУ та місцева влада поінформували про балістичну атаку на місто.
Згодом пізніше, о 00:53, у Києві знову пролунали вибухи. Мешканців столиці попереджали про повторні пуски ракет.
Перші наслідки обстрілу
Мер Києва Віталій Кличко поінформував, що станом на зараз наслідки атаки зафіксовані у двох районах - Деснянському та Святошинському.
Детальніше щодо кожного з них - нижче.
Деснянський район
У цьому районі зафіксовано влучання російської ракети, внаслідок чого палають складські приміщення.
Святошинський район
Тут, за словами Кличка, виникло загорання в нежитловій будівлі.
Постраждалі
За даними місцевої влади, станом на 01:45 у Києві двоє постраждалих. Одного з них госпіталізували.
Обстріли Києва
Нагадаємо, що останній комбінований удар по Києву стався в ніч на 6 липня. Тієї ночі окупанти обстрілювали столицю балістичними ракетами, дронами та крилатими ракетами.
В результаті обстрілу наслідки були зафіксовані в кількох районах - Подільському, Дарницькому, Оболонському та Голосіївському. Зокрема, були напівзруйновані житлові будинки, нежитлові будівлі та не тільки. У вівторок 7 липня пошуково-рятувальні роботи було завершено.
Під удар також потрапила й область, а саме населений пункт Вишневе. В результаті інциденту, на даний момент відомо про майже 300 пошкоджених будинків.