В Госдепе сказали, планируют ли США эвакуировать посольство из Киева из-за атак РФ

В Госдепе США заявили, что Вашингтон пока не планирует эвакуацию своего посольства из Киева в то же время, дипломаты сами будут решать, как надо работать.

В частности, во время беседы ему был задан вопрос, могут ли США полность или частично, эвакуировать посольство из Киева из-за усиливающихся обстрелов РФ. Ответ прозвучал следущий:

"Безопасность наших дипломатов, конечно - это очень важная тема. Насколько я знаю, пока нет таких планов. Но мы очень много думаем о наших коллегах, которые работают в Киеве", - сказал Бейтсон.

Он добавил, что дипломатам в украинской столице важно, что они могут там быть. При этом они будут решать, какой формат для них будет являться безопасной работой.

"Работа очень важная, но они, конечно, будут решать, как надо работать, что безопасно будет", - резюмировал Бейтсон.