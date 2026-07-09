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В Госдепе сказали, планируют ли США эвакуировать посольство из Киева из-за атак РФ

00:05 09.07.2026 Чт
2 мин
Дипломаты будут решать, что для них будет безопасно
aimg Эдуард Ткач aimg Милан Лелич
В Госдепе сказали, планируют ли США эвакуировать посольство из Киева из-за атак РФ Фото: дипломатам в украинской столице важно, что они могут там быть (Getty Images)
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В Госдепе США заявили, что Вашингтон пока не планирует эвакуацию своего посольства из Киева в то же время, дипломаты сами будут решать, как надо работать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал официальный русскоязычный представители Госдепартамента США Ян Бейтсон.

В частности, во время беседы ему был задан вопрос, могут ли США полность или частично, эвакуировать посольство из Киева из-за усиливающихся обстрелов РФ. Ответ прозвучал следущий:

"Безопасность наших дипломатов, конечно - это очень важная тема. Насколько я знаю, пока нет таких планов. Но мы очень много думаем о наших коллегах, которые работают в Киеве", - сказал Бейтсон.

Он добавил, что дипломатам в украинской столице важно, что они могут там быть. При этом они будут решать, какой формат для них будет являться безопасной работой.

"Работа очень важная, но они, конечно, будут решать, как надо работать, что безопасно будет", - резюмировал Бейтсон.

Обстрелы Киева

Напомним, что россияне в последнее время стали очень часто атаковать Киев, применяя для ударов дроны, крылатые ракеты, и еще чаще - баллистику.

В частности, с самого утра 8 июля оккупанты пытались атаковать город дронами. В результате вражеского обстрела в городе была повреждена многоэтажка, а также дроны упали на нежилые здания.

Также мы писали, что в ночь на 8 число враг нанес по городу удары баллистикой. Причем взрывы прогремели еще до того, как объявили тревогу.

Последствия в результате ночной атаки были в двух районах. В Деснянском - горели склады, в Святошинском - нежилое здание.

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