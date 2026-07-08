Київ від ранку атакують дрони, є жертви і руйнування: всі подробиці
Від ранку 8 липня Київ перебуває під новою хвилею дронових атак, які вже забрали життя людей і спричинили руйнування.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки російської атаки на Київ станом на зараз.
Що відомо про загиблих і постраждалих
За даними мера Києва Віталія Кличка, станом на 18:42 у столиці загинули троє людей, ще 14 постраждали внаслідок атаки російських дронів.
Дев'ятьох поранених госпіталізували, серед них - 17-річний хлопець. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.
Також серед поранених є двоє медиків.
Під час розвідки у багатоповерхівці рятувальники евакуювали дитину з різаними ранами обличчя та передали її медикам.
Удари в Деснянському районі
Близько 12:00 російський БПЛА впав і вибухнув поблизу газорозподільної станції в Деснянському районі, повідомив Кличко.
Згодом, близько 13:40, ще один безпілотник упав на триповерхову нежитлову будівлю біля ринку.
За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, о 14:41 було відомо про одну загиблу людину та шістьох поранених.
Близько 16:00 рятувальники деблокували тіло ще однієї жертви.
Влучання у багатоповерхівку
Близько 17:30, за інформацією Кличка, дрон влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні 16-го поверху. У багатоповерхівці сталася пожежа.
О 17:58 Ткаченко повідомив, що рятувальники врятували дитину з різаними ранами обличчя та передали її медикам.
Нагадуємо, у ніч проти 8 липня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Перші вибухи пролунали ще до офіційного оголошення повітряної тривоги.
Наслідки удару зафіксували у Деснянському та Святошинському районах. У Деснянському районі загорілися склади, у Святошинському - нежитлова будівля.