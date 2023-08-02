У Держдепі прокоментували відсутність РФ серед країн, запрошених на саміт по Україні

Участь представників РФ у міжнародних переговорах щодо встановлення миру в Україні буде корисною лише тоді, коли в Кремлі будуть готові до справжньої дипломатії.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Я б процитував те, що сказав президент України (Володимир – ред.) Зеленський, а саме, що він відкритий для справжньої дипломатії з Росією, коли РФ буде готова брати участь у такій дипломатії. На жаль, ми бачили, що від початку цих зусиль, а реально навіть до початку цієї війни Росія ніколи не хотіла брати участь у справжній дипломатії", - заявив представник Держдепартаменту США.

За його словами, Росія ніколи не демонструвала серйозного підходу до змістовних переговорів.

У той же час, за словами Міллера, запланована зустріч представників різних країн у Саудівській Аравії дозволить світу почути безпосередньо від України про жах, що обрушилися на них.

Саміт світу у Саудівській Аравії

Видання The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів повідомило, що в Саудівській Аравії відбудеться саміт світу в Україні. Як зазначалося, на саміт не запрошували РФ. За даними видання, проведення саміту заплановано на 5 та 6 серпня.

Крім того, проведення такої зустрічі підтвердили у Чехії. Представник Міністерства закордонних справ Чехії Деніел Дрейк розповів, що Прага візьме участь у цьому саміті.

Очікується, що участь у заході візьмуть країни Заходу, а також країни, що розвиваються, включаючи Індію та Бразилію.

Все, що відомо про саміт у Саудівській Аравії – читайте у матеріалі РБК-Україна.