В Госдепе прокомментировали отсутствие РФ среди стран, приглашенных на саммит по Украине

Участие представителей РФ в международных переговорах по установлению мира в Украине будет полезно только тогда, когда в Кремле будут готовы к настоящей дипломатии.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"Я бы процитировал то, что сказал президент Украины (Владимир – ред.) Зеленский, а именно, что он открыт для настоящей дипломатии с Россией, когда РФ будет готова участвовать в такой дипломатии. К сожалению, мы видели, что с самого начала этих усилий, а реально даже до начала этой войны Россия никогда не хотела участвовать в настоящей дипломатии", - заявил представитель Госдепартамента США.

По его словам, Россия никогда не демонстрировала серьезный подход к содержательным переговорам.

В то же время, по словам Миллера, запланированная встреча представителей разных стран в Саудовской Аравии позволит миру услышать напрямую от Украины об обрушившихся на них ужасах.

Саммит мира в Саудовской Аравии

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится саммит по миру в Украине. Как отмечалось, на саммит не приглашали РФ. По данным издания, проведение саммита запланировано на 5 и 6 августа.

Кроме того, проведение такой встречи подтвердили в Чехии. Представитель Министерства иностранных дел Чехии Дэниел Дрейк рассказал, что Прага примет участие в этом саммите.

Ожидается, что участие в мероприятии примут страны Запада, а также развивающиеся страны, включая Индию и Бразилию.

Все, что известно о саммите в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.