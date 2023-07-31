Переговори про мир, але без РФ. Головне про саміт у Саудівській Аравії та навіщо він Україні

Цього тижня у Саудівській Аравії відбудуться мирні переговори щодо України. Як очікується, окрім західних союзників у них візьмуть участь делегації країн, що розвиваються, а головною темою стане українська формула миру.

Дата, місце та склад учасників

Про саміт у Саудівській Аравії першою повідомила американська газета The Wall Street Journal. За її даними, зустріч пройде 5 та 6 серпня у Джидді - другому за величиною місті та економічній столиці Саудівської Аравії.

Як очікується, участь у мирних переговорах щодо України візьмуть представники 30 країн.

"Це відбувається на тлі зростаючої боротьби між Кремлем і західними прихильниками України за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких займають нейтральну позицію щодо війни в Україні", - пише WSJ.

Видання з посиланням на джерела зазначає, що на саміт приїдуть представники провідних країн Європейського союзу, США, а також Індії, Бразилії, Туреччини та ПАР. Напередодні в міністерстві закордонних справ Чехії підтвердили, що зустріч пройде в Джидді, і Прага визначається за рівнем представництва зі свого боку. А сьогодні у МЗС Ірану заявили про підтримку мирних ініціатив Саудівської Аравії.

Як заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, саміт планується на рівні радників лідерів країн-учасниць.

Що обговорюватимуть у Джидді

За словами Єрмака, учасники саміту обговорюватимуть реалізацію української формули миру.

"Ми плануємо говорити про десять основних пунктів формули миру, реалізація яких дозволить забезпечити не лише мир для України, а й створить механізми для протидії майбутнім конфліктам у світі", - зазначив голова ОП.

Фото: Андрій Єрмак каже, що саміті у Джидді обговорюватимуть українську формулу миру (Віталій Носач/РБК-Україна)

Він також наголосив, що кожен пункт цієї формули у різних форматах обговорюється з представниками понад 50 країн. Українська сторона наполягає, що саме її план мають взяти за основу, але в процесі консультацій готова враховувати будь-які думки, які не суперечать ключовим принципам міжнародного права та положенням Статуту ООН.

Єрмак звертає увагу на те, що для реалізації формули миру використовується трифазна структура:

перша фаза - зустрічі з послами, присвячені докладному розгляду кожного з пунктів формули миру

друга фаза - Україна ініціює зустрічі радників з нацбезпеки для пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації мирного плану

Третьою фазою стане установчий Глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

Головне про формулу миру

Український президент Володимир Зеленський представив формулу миру із 10 кроків ще у листопаді 2022 року. Загалом план передбачає виведення російських військ з України та відшкодування завданих збитків.

Десять пунктів формули миру:

радіаційна та ядерна безпека (негайне повернення Запорізької АЕС під контроль України)

продовольча безпека (безперебійна робота зернової угоди із розширенням на всі чорноморські порти)

енергетична безпека (обмеження цін на російські енергоресурси та захист українських об'єктів засобами ППО/ПРО)

звільнення всіх полонених та депортованих

дотримання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України

виведення російських військ та припинення бойових дій

повернення справедливості (створення Спецтрибуналу щодо російських злочинів та відшкодування збитків)

протидія екоциду

недопущення ескалації (надання Україні гарантій безпеки)

фіксація закінчення війни (підписання багатостороннього мирного договору)

Українська формула миру знайшла підтримку серед партнерів та союзників України. Зокрема, за її реалізацію виступають Європейський союз, його учасники такі як Німеччина, Франція, Італія, Польща, Фінляндія та країни Балтії, а також Велика Британія, США, Канада, Японія та низка інших держав.

Зазначимо, що резолюція на підтримку формули миру виносилася на голосування Генеральної асамблеї ООН у лютому 2022 року. Тоді її підтримала 141 країна, ще 32 утрималися - Вірменія, Китай, Індія, Іран, Казахстан та інші.

Проти формули Зеленського очікувано виступила Російська Федерація та її сателіти - Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія, Нікарагуа та Малі.

Не новий формат

Як зазначає Андрій Єрмак, саміт у Джидді не є новим форматом, оскільки першу зустріч на рівні радників з питань національної безпеки 25 червня приймав Копенгаген.

Тоді повідомлялося про переговори з політичними радниками більш ніж з 10 країн. На них, крім самої України, були присутні представники Бразилії, Великобританії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції та Японії.

Наступного дня в західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що це була не просто зустріч, а мирна конференція. І участь Індії, Бразилії та ПАР говорить про те, що головна мета полягала у вивченні підтримки країн Глобального Півдня, які досі залишаються нейтральними чи обережними щодо війни Росії проти України.

Фото: перша зустріч у такому форматі відбулася в Копенгагені ще 25 червня (t.me/ermaka2022)

Тоді ж німецький телеканал ARD зазначив, що офіційні переговори могли відбутися у липні. Але зважаючи на все серпневий саміт у Джидді і стане тією самою офіційною частиною.

Як пише WSJ, на зустрічі в Копенгагені був помітний суттєвий розрив у поглядах на мирний план між Україною та більшістю країн, що розвиваються. Зокрема представники Києва підштовхували їх підтримати формулу Зеленського. Але ця група дала зрозуміти, що відкрита для обговорення загальних принципів, але не підпишеться під формулою миру.

"На саміті не буде Росії, яка уникає серйозних розмов про мир і дотримується максималістських вимог щодо будь-якого врегулювання. Це відбувається в міру того, як війна, схоже, зайшла в глухий кут", - пише видання.

При цьому прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що Кремль уважно слідкуватиме за зустріччю, хоча поки й не розуміє, "які цілі ставляться та про що йтиметься". Він також наголошує, що жодних передумов для переговорів з Україною поки що немає.

Проте саміт у Джідді, стверджує WSJ, здатний ще більше консолідувати міжнародну підтримку України, оскільки багато хто з учасників досі дотримується нейтралітету.

Водночас українські та західні офіційні особи сподіваються, що все це врешті-решт призведе до Глобального саміту наприкінці року, який стане кульмінацією мирних зусиль. На ньому світові лідери підпишуть загальні принципи щодо припинення російсько-української війни. Як очікується, вони стануть основою майбутніх переговорів України з Росією.

Чому саме Саудівська Аравія

Видання WSJ з посиланням на західних дипломатів пише, що Саудівська Аравія була обрана місцем проведення саміту, щоб залучити представників Китаю. Незважаючи на наявність альтернативного "мирного плану", Пекін не був представлений на зустрічі в Копенгагені. Участь його делегації у саміті в Джидді наразі не очікується, але й не виключається.

Агентство Associated Press наголошує, що Саудівська Аравія, яка в останні роки помітно зміцнила свої зв'язки з Росією, традиційно проводить обережну зовнішню політику.

Зазначимо, у травні 2023-го президент України Володимир Зеленський відвідав саміт Ліги арабських держав у Джидді, на якому звернувся із закликом підтримати формулу миру. Саудівський міністр закордонних справ за підсумками візиту наголосив, що його країна обрала активний нейтралітет.

Влада наголошувала, що нейтральна позиція вже допомогла провести обміни полоненими меду Україною та Росією. А спадковий принц Мухаммед бін Салман заявив про підтримку міжнародних мирних зусиль та готовність виступити посередником.

Виходячи з цього очевидно, що майбутній саміт допоможе підвищити міжнародний авторитет бін Салмана, який прагне досягти розрядки у відносинах з Іраном і миру в багаторічній війні в Ємені.

Фото: наслідний принц Мухаммед бін Салман намагається за рахунок саміту підняти міжнародний авторитет Саудівської Аравії (president.gov.ua)

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що Саудівська Аравія та Туреччина таємно співпрацюють у питанні повернення українських дітей, викрадених Росією. За даними Financial Times, в Україні та РФ складаються відповідні списки.

"Надзвичайно чутливі переговори, які тривають уже кілька місяців, вказують, що треті сторони все ще шукають шляхи досягнення компромісів між Україною та Росією, сподіваючись, що вони можуть стати каналами для потенційних мирних переговорів, спрямованих на припинення війни", - писало FT.

Саудівська Аравія також порушувала це питання на зустрічі з представниками країн G20. За словами співрозмовника газети, оскільки питання дуже чутливе і "ніхто нікому не довіряє", потрібен незалежний посередник, яким цілком може стати Ер-Ріяд.

Саміт на тлі переговорів щодо гарантій безпеки для України

Цього тижня також розпочнуться переговори щодо гарантій безпеки для України. Насамперед зі Сполученими Штатами.

"Україна розпочне переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки. Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО, що є найнадійнішою гарантією безпеки", - заявив днями глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Це є продовженням декларації країн G7, погодженої на полях саміту НАТО у Вільнюсі, що відбувся у середині липня. За словами Єрмака, до документу приєдналося понад 10 інших учасників. На сьогодні українська сторона працює двосторонніми угодами з кожною з партнерів.

Гарантії безпеки представлятимуть собою конкретні та довготривалі зобов'язання з боку союзників. Вони дозволять забезпечити перемогу України прямо зараз, а також стримувати російську агресію в майбутньому. Йдеться про зобов'язання у наданні військової та фінансової підтримки, а також про санкції та покарання Російської Федерації за агресивну війну.

Наразі немає інформації про те, де і як саме розпочнуться переговори. Але очевидно, що саудівський майданчик міг би стати зручним для старту обговорення гарантій безпеки як зі США, так і з іншими партнерами.