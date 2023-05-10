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Держдеп закликав негайно продовжити "зернову угоду"

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США, Середа 10 травня 2023 22:22
Держдеп закликав негайно продовжити "зернову угоду" Фото: Держдеп закликав негайно продовжити "зернову угоду" (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Державному департаменті Сполучених Штатів наголосили на потребі продовжити Чорноморську зернову ініціативу,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу США в Twitter.

"Існує нагальна потреба продовжити та розширити Чорноморську зернову ініціативу, щоб забезпечити кораблям доступ до портів України", - йдеться в заяві.

За словами представників Держдепу це необхідно, щоб більше продовольства могло потрапити на світові ринки.

Нагадаємо, у середу, 10 травня, у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди". Вони триватимуть два дні.

Ми також повідомляли, що у Стамбулі обговорюють продовження "зернової угоди" на два місяці.

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Сполучені Штати Америки зерновий коридор
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