Госдеп призвал немедленно продлить "зерновое соглашение"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа США в Twitter.

"Существует настоятельная необходимость продлить и расширить Черноморскую зерновую инициативу, чтобы обеспечить кораблям доступ к портам Украины", - говорится в заявлении.

По словам представителей Госдепа, это необходимо, чтобы больше продовольствия могло попасть на мировые рынки.

Напомним, в среду, 10 мая, в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению "зернового соглашения". Они продлятся два дня.

Мы также сообщали, что в Стамбуле обсуждают продление "зернового соглашения" на два месяца.

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