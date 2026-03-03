Держдеп США закликав своїх громадян покинути понад десяток країн Близького Сходу

Що відбувається на Близькому Сході

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран, внаслідок чого ліквідували верховного лідера аятолу Алі Хаменеї та інших високопосадовців.

Також були заяви, що мета операції - стримування ядерних амбіцій Ірану та знищення ракетного арсеналу країни.

До слова, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон "ще не починав бити сильно" по Ірану. За його словами, велика хвиля настане вже незабаром.

Само собою, у відповідь на все це Іран теж завдає ударів. Так, 1 березня Тегеран атакував балістикою військові бази в Іраку та Йорданії, де були німецькі солдати. Крім того, Іран запустив ракети по британських військових базах на Кіпрі.

Додамо, що відбуваються також і інші атаки, зокрема є факти ударів і по цивільних об'єктах.