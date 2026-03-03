Госдеп США призвал своих граждан покинуть более десятка стран Ближнего Востока

Что происходит на Ближнем Востоке

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали атаковать Иран, в результате чего ликвидировали верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и других высокопоставленных чиновников.

Также были заявления, что цель операции - сдерживания ядерных амбиций Ирана и уничтожение ракетного арсенала страны.

К слову, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "еще не начинал бить сильно" по Ирану. По его словам, большая волна наступит уже вскоре.

Само собой, в ответ на все это Иран тоже наносит удары. Так, 1 марта Тегеран атаковал баллистикой военные базы в Ираке и Иордании, где были немецкие солдаты. Кроме того, Иран запустил ракеты по британским военным базам на Кипре.

Добавим, что происходят также и другие атаки, в том числе есть факты ударов и по гражданским объектам.