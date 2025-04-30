Держдеп США відреагував на загострення між Індією та Пакистаном
США підтримують зв'язок з керівництвом Пакистану та Індії, та закликає країни не загострювати конфліктну ситуацію. Готуються переговори між державним секретарем Марко Рубіо з главами МЗС Індії та Пакистану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речниці Держдепу США Теммі Брюс.
За словами представниці американського зовнішньо-політичного відомства, Вашингтон звертається що Нью-Делі та Ісламабаду "щодо ситуації в Кашмірі, Індії та Пакистані" із закликом "не загострювати ситуацію".
Брюс зазначила, що держсекретар Рубіо очікує на переговори з міністрами закордонних справ Пакистану та Індії "вже сьогодні або завтра".
"Він заохочує інших національних лідерів, інших міністрів закордонних справ також звернутися до країн з цього питання", - зазначила речниця.
Також вона розповіла, що "щодня вживаються дії, у цьому випадку міністр спілкується безпосередньо зі своїми колегами в Індії та Пакистані, і ми очікуємо, звичайно, впливу, який він зазвичай справляє на людей, з якими він спілкувався, і, звичайно, на керівництво президента (США Дональда) Трампа, Індії та Пакистану, які ведуть ці розмови".
Представниця Держдепу США додала, що для них "це дуже важливо".
Крім того, Брюс запевнила, що Вашингтон стежить за розвитком подій у цьому регіоні, і підтримує зв'язок з урядами Індії та Пакистану "не лише на рівні міністрів закордонних справ, а на багатьох рівнях".
"Звичайно, ми заохочуємо всі сторони працювати разом для відповідального рішення. Світ спостерігає за цим", - сказала представниця Держдепу
Загострення відносин між Індією та Пакистаном
Нагадаємо, 22 квітня в індійському регіоні Кашмір бойовики здійснили напад на туристів. В результаті атаки загинули близько двадцяти людей. Як писали західні ЗМІ, очевидці розповіли, що терористи вбивали тільки тих, хто сповідував індуїзм.
Додамо, на трагічні події в Індії відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Чиновник наголосив, що українська сторона "рішуче засуджує жахливий напад у Пахалгамі".
Між тим Індія звинуватила Пакистан в організації нападу. Своєю чергою Ісламабад відкидає обвинувачення у причетності, та заявляє, що не підтримує бойовиків, які атакували туристів.
Також повідомлялося, що індійська сторона тимчасово вийшла з угоди щодо вод Інду з Ісламабадом. За даними ЗМІ, Індія може закрити повітряний простір для Пакистану через теракт, та готується заборонити пакистанським суднам заходити до своїх портів. Обидві вкраїни підтягнули війська до своїх кордонів.
28 квітня глава Міноборони Пакистану розповів, що країна ухвалила стратегічні рішення після чергового конфлікту з Індією. Та повідомив про посилення військ. Того ж дня в Міноборони Пакистану заявляли про те, що війна з Індією може початися через 2-4 дні.
29 квітня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дав армії "повну оперативну свободу в ухваленні рішень про способи, цілі та терміни відповіді" Пакистану за теракт у Кашмірі.
Пізно ввечері 29 квітня міністр інформації та мовленні Пакистану Аттаулла Тарар розповів про "достовірні" розвіддані про те, що Індія готується до військових дій проти Пакистану "протягом наступних 24-36 годин".
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