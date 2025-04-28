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Міноборони Пакистану: війна з Індією може початися через 2-4 дні

Понеділок 28 квітня 2025 21:17
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Міноборони Пакистану: війна з Індією може початися через 2-4 дні Ілюстративне фото: Пакистан готується до війни з Індією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф припускає, що війна з Індією може розпочатися вже в найближчі чотири дні.

Як передає РБК-Україна, про це він заявив в ефірі Samaa TV.

"Над регіоном згущуються хмари війни, напруженість у відносинах між Пакистаном та Індією досягла загрозливого рівня. Потенційно війна між двома країнами може розпочатися протягом найближчих двох-чотирьох днів", - наголосив Асіф.

Також він вважає, що інцидент із нападом на туристів у Кашмірі нібито був зрежисований Індією. На думку міністра, необхідно створити міжнародну комісію, переважно при ООН або за участю регіональних держав, для незалежного розслідування цієї справи.

"Інцидент у Пахальгамі (селище, де напали на туристів - ред.) - повна брехня", - додав він.

Конфлікт Індії та Пакистану

Нагадаємо, минулого тижня в індійській частині регіону Кашмір бойовики розстріляли групу туристів. Понад 20 людей загинуло.

Індія вважає, що такий напад організував Пакистан - терористи розстрілювали тільки індуїстів, а мусульман (іслам - державна релігія Пакистану) залишали в живих.

На цьому тлі обидві країни вже стягнули свої війська до кордону. Нещодавно там сталася перестрілка.

Детальніше про конфлікт - у матеріалі РБК-Україна.

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