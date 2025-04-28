Міноборони Пакистану: війна з Індією може початися через 2-4 дні

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф припускає, що війна з Індією може розпочатися вже в найближчі чотири дні.

Як передає РБК-Україна , про це він заявив в ефірі Samaa TV .

"Над регіоном згущуються хмари війни, напруженість у відносинах між Пакистаном та Індією досягла загрозливого рівня. Потенційно війна між двома країнами може розпочатися протягом найближчих двох-чотирьох днів", - наголосив Асіф.

Також він вважає, що інцидент із нападом на туристів у Кашмірі нібито був зрежисований Індією. На думку міністра, необхідно створити міжнародну комісію, переважно при ООН або за участю регіональних держав, для незалежного розслідування цієї справи.

"Інцидент у Пахальгамі (селище, де напали на туристів - ред.) - повна брехня", - додав він.