Міноборони Пакистану: війна з Індією може початися через 2-4 дні
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф припускає, що війна з Індією може розпочатися вже в найближчі чотири дні.
Як передає РБК-Україна, про це він заявив в ефірі Samaa TV.
"Над регіоном згущуються хмари війни, напруженість у відносинах між Пакистаном та Індією досягла загрозливого рівня. Потенційно війна між двома країнами може розпочатися протягом найближчих двох-чотирьох днів", - наголосив Асіф.
Також він вважає, що інцидент із нападом на туристів у Кашмірі нібито був зрежисований Індією. На думку міністра, необхідно створити міжнародну комісію, переважно при ООН або за участю регіональних держав, для незалежного розслідування цієї справи.
"Інцидент у Пахальгамі (селище, де напали на туристів - ред.) - повна брехня", - додав він.
Конфлікт Індії та Пакистану
Нагадаємо, минулого тижня в індійській частині регіону Кашмір бойовики розстріляли групу туристів. Понад 20 людей загинуло.
Індія вважає, що такий напад організував Пакистан - терористи розстрілювали тільки індуїстів, а мусульман (іслам - державна релігія Пакистану) залишали в живих.
На цьому тлі обидві країни вже стягнули свої війська до кордону. Нещодавно там сталася перестрілка.
Детальніше про конфлікт - у матеріалі РБК-Україна.
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