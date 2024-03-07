Держдеп США та фонд Маршалла засновують партнерство з відновлення міст України

Нагадаємо, в Україні зростає кількість громад, які почали складати програми свого комплексного відновлення. Ці програми необхідні для забезпечення відновлення на місцевому рівні. Зараз це вже 151 українських територіальних громад з 1469.

Для їх реалізації можна отримати фінансування не лише з держбюджету, а й за рахунок донорської допомоги та грантів. За словами голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, кількість громад, які долучаються до такого процесу, постійно зростає, оскільки на місцях все більше розуміють, що відновлення означає не лише відбудову окремих будівель та споруд, а системний підхід, нове планування та повну трансформацію населених пунктів.

Також у цьому році ДТЕК інвестує 4 млрд гривень у відновлення електромереж. За словами генерального директора ДТЕК Мережі Олександра Фоменка, оператори системи розподілу продовжують вживати необхідних заходів, щоб забезпечити надійне та якісне електропостачання.

У Києві ДТЕК планує реконструювати 4 великі високовольтні підстанції для понад 73 тисяч родин у Святошинському, Голосіївському та Солом’янському районах столиці.

На Київщині компанія розпочне будівництво нової кабельної лінії для резервного живлення 7 підстанцій, що дозволить зменшити тривалість відключення для понад 17 тисяч родин Обухівщини.

В Одеській області продовжуватимуть реконструкцію трьох високовольтних підстанцій 110 кВ, що знизить ризик аварій для 110 тисяч клієнтів і 20 соціально важливих об’єктів.

У Дніпрі планується реконструкція однієї з вузлових підстанцій, що забезпечить надійне електропостачання для понад 15 тисяч родин та промислових підприємств міста і створить резерв потужності для підключення нових клієнтів.

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