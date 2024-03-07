Госдеп США и фонд Маршалла учреждают партнерство по восстановлению городов Украины

Напомним, в Украине растет количество общин, которые начали составлять программы своего комплексного обновления . Эти программы необходимы для обеспечения восстановления на местном уровне. Сейчас это уже 151 украинская территориальная община из 1469.

Для их реализации можно получить финансирование не только из госбюджета, но за счет донорской помощи и грантов. По словам председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, количество общин, которые приобщаются к такому процессу, постоянно растет, поскольку на местах все больше понимают, что восстановление означает не только восстановление отдельных зданий и сооружений, системный подход, новое планирование и полную трансформацию населенных пунктов.

Также в этом году ДТЭК инвестирует 4 млрд гривен в восстановление электросетей . По словам генерального директора ДТЭК Сети Александра Фоменко, операторы системы распределения продолжают принимать необходимые меры, чтобы обеспечить надежное и качественное электроснабжение.

В Киеве ДТЭК планирует реконструировать 4 больших высоковольтных подстанций для более 73 тысяч семей в Святошинском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

В Киевской области компания начнет строительство новой кабельной линии для резервного питания 7 подстанций, что позволит уменьшить продолжительность отключения для более 17 тысяч семей Обуховщины.

В Одесской области будет продолжена реконструкция трех высоковольтных подстанций 110 кВ, что снизит риск аварий для 110 тысяч клиентов и 20 социально важных объектов.

В Днепре планируется реконструкция одной из узловых подстанций, что обеспечит надежное электроснабжение более 15 тысяч семей и промышленных предприятий города и создаст резерв мощности для подключения новых клиентов.

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