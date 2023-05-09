Держдеп США про мирну ініціативу Китаю: будь-які дії мають координуватись з Україною

Усі дипломатичні ініціативи щодо досягнення миру в Україні мають координуватися за безпосередньої участі з Україною, а також мають на увазі відновлення її суверенітету та територіальної цілісності.

Про це заявив заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Будь-які дипломатичні зусилля, пов'язані з досягненням миру між Росією та Україною, мають здійснюватися та проводитися у тісній координації з українськими партнерами", - наголосив Пател.

За його словами, Сполучені Штати давно відчували та довго вірили, що Китай відіграє відповідну роль у мирному процесі. Крім того, він висловив упевненість, що Китай має почути не лише росіян, а й українських партнерів.

Представник зовнішньополітичного відомства США також заявив, що у мирному процесі також слід зберегти важливі для будь-якої країни цінності та принципи, а саме дотримання суверенітету та територіальної цілісності.