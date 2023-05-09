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Держдеп США про мирну ініціативу Китаю: будь-які дії мають координуватись з Україною

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Вівторок 09 травня 2023 01:27
Держдеп США про мирну ініціативу Китаю: будь-які дії мають координуватись з Україною Фото: заступник спікера Держдепу США Ведант Пател (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Константин Широкун

Усі дипломатичні ініціативи щодо досягнення миру в Україні мають координуватися за безпосередньої участі з Україною, а також мають на увазі відновлення її суверенітету та територіальної цілісності.

Про це заявив заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Будь-які дипломатичні зусилля, пов'язані з досягненням миру між Росією та Україною, мають здійснюватися та проводитися у тісній координації з українськими партнерами", - наголосив Пател.

За його словами, Сполучені Штати давно відчували та довго вірили, що Китай відіграє відповідну роль у мирному процесі. Крім того, він висловив упевненість, що Китай має почути не лише росіян, а й українських партнерів.

Представник зовнішньополітичного відомства США також заявив, що у мирному процесі також слід зберегти важливі для будь-якої країни цінності та принципи, а саме дотримання суверенітету та територіальної цілісності.

Раніше ми писали, що Китай планує направити в Україну спецпредставника, який "добре обізнаний та може відіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам".

Також нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський, 26 квітня, провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. В ході переговорів останній заявив про готовність Пекіна співпрацювати з Києвом. Також він запевнив, що Китай перебуває "на боці миру".

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