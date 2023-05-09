Госдеп США о мирной инициативе Китая: любые действия должны координироваться с Украиной

Все дипломатические инициативы по достижению мира в Украине должны координироваться при непосредственном участии с Украиной, а также должны подразумевать восстановление ее суверенитета и территориальной целостности.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"Любые дипломатические усилия, связанные с достижением мира между Россией и Украиной, должны осуществляться и проводиться в тесной координации с украинскими партнерами", - подчеркнул Пател.

По его словам, Соединенные Штаты давно чувствовали и долго верили, что Китай сыграет соответствующую роль в мирном процессе. Кроме того, он выразил уверенность, что Китай должен услышать не только россиян, но и украинских партнеров.

Представитель внешнеполитического ведомства США также заявил, что в мирном процессе также следует сохранить важные для любой страны ценности и принципы, а именно соблюдение суверенитета и территориальной целостности.