Госдеп США о мирной инициативе Китая: любые действия должны координироваться с Украиной
Все дипломатические инициативы по достижению мира в Украине должны координироваться при непосредственном участии с Украиной, а также должны подразумевать восстановление ее суверенитета и территориальной целостности.
Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
"Любые дипломатические усилия, связанные с достижением мира между Россией и Украиной, должны осуществляться и проводиться в тесной координации с украинскими партнерами", - подчеркнул Пател.
По его словам, Соединенные Штаты давно чувствовали и долго верили, что Китай сыграет соответствующую роль в мирном процессе. Кроме того, он выразил уверенность, что Китай должен услышать не только россиян, но и украинских партнеров.
Представитель внешнеполитического ведомства США также заявил, что в мирном процессе также следует сохранить важные для любой страны ценности и принципы, а именно соблюдение суверенитета и территориальной целостности.
Ранее мы писали, что Китай планирует направить в Украину спецпредставителя, который "хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам".
Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, 26 апреля, провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе переговоров последний заявил о готовности Пекина сотрудничать с Киевом. Также он заверил, что Китай находится "на стороне мира".
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