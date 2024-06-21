Україна може завдавати ударів по РФ будь-де, а не тільки в районі Харкова, - Politico

США дозволили Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по будь-яких російських силах, що атакують через кордон, а не тільки по тих, що знаходяться в районі Харкова.

Про це повідомили два американські чиновники на умовах анонімності, передає РБК-Україна з посиланням на Politico .

Тонка зміна у зверненні зброєю, як наполягають офіційні особи, не є зміною політики. Послаблення обмежень сталося лише за кілька тижнів після того, як США дали Києву зелене світло на завдання ударів по території Росії у відповідь на напад на Харків. На той час американські чиновники наголошували, що політика обмежувалася Харківською областю.

З того часу ЗСУ як мінімум один раз використовували американську зброю для завдання удару по Росії, знищивши цілі в Білгороді, і зумівши стримати російський наступ. Але українські та інші європейські чиновники зажадали від США ще більше послабити обмеження, дозволивши Україні завдавати ударів будь-де на території РФ.

У вівторок, 17 червня, радник із національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що угода з Україною про стрільбу американською зброєю по Росії поширюється на "будь-яке місце, де війська РФ перетинають кордон з російської сторони на українську сторону, щоб спробувати захопити додаткову українську територію.

В останні дні Росія дала зрозуміти, що незабаром може рушити на північно-східне місто Суми, яке також знаходиться недалеко від кордону РФ. Салліван зазначив, що якщо це станеться, ця політика буде застосовуватись і там.

"Справа не в географії. Справа в здоровому глузді. Якщо Росія атакує або збирається атакувати Україну зі своєї території, то має сенс дозволити Україні завдати удару у відповідь по силах, які б'ють по ній з іншого боку кордону", - сказав Салліван.

Politico зазначає, що зараз формулювання Саллівана помітно відрізняються від того, що говорили офіційні особи США у травні, коли було детально описано нову політику.

"Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для цілей протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла завдати удару у відповідь по російських силах, які завдають ударів по них або готуються завдати удару", - сказав високопоставлений американський чиновник.

Політика недопущення далеких ударів усередині Росії «не змінилася», наголосив урядовець.