Байден не дозволяє ЗСУ бити американською зброєю по глибокому тилу Росії, - ISW

Президент США Джо Байден знову висловився проти того, щоб дозволити Збройним силам України завдавати ударів по військових цілях в оперативних зонах або глибокому тилу Росії з американської зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Очільник Білого дому визнав, що "має сенс" дозволити українським військам наносити удари по російських військах, розташованих безпосередньо біля міжнародного кордону з Україною на території РФ. Однак Сполучені Штати не змінили своїх обмежень, які забороняють Україні наносити удари по оперативних зонах або глибокому тилу Росії на її території. В ISW нагадали, що за оцінками їхніх аналітиків, обмежена зміна політики адміністрації Байдена, яка дозволила Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів по деяких російських військових цілях на невеликій ділянці на території РФ, зменшила розмір "наземного притулку" Росії максимум на 16 відсотків. "Захід зберігає здатність суттєво підірвати російські операції, дозволяючи Україні використовувати західне озброєння для нанесення ударів по оперативних тилах і глибоких тилових зонах Росії на російській території", - йдеться у звіті ISW.