Госдеп США о разрешении на глубокие удары по РФ: это вопрос здравого смысла

Соединенные Штаты разрешают украинской армии наносить удары американским оружием по военным целям в глубоком тылу России. Ведь "это вопрос не географии, а здравого смысла".

Об этом заявил заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Джон Басс на брифинге в Киеве, сообщает РБК-Украина .

По его словам, США хотят убедиться, что "Россия не сможет использовать свою территорию как убежище, с которого она может безнаказанно атаковать украинские силы".

"Я бы просто вернулся к комментариям моего коллеги Джейка Салливана (советник президента США по национальной безопасности - ред.), который сказал, что это вопрос не географии, это вопрос здравого смысла", - сказал Басс.

Что предшествовало

Напомним, США разрешили Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России. Однако Вашингтон установил ограничения - использовать оружие США можно только на приграничных территориях.

Позже в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что западные страны ведут дискуссии о разрешении атаки территории России без ограничений по направлениям или глубине российского тыла.

При этом в ISW отметили, что президент США А Джо Байден против того, чтобы разрешить ВСУ наносить удары из американского оружия по военным целям в оперативных зонах или глубоком тылу России.

А недавно Politico сообщило, что США разрешили Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по любым российским силам, атакующим через границу, а не только по тем, что находятся в районе Харькова.

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