Держдеп: Панама скасувала збори за проходження каналом для суден уряду США

В американському відомстві зауважили, що таке звільнення від сплати зборів допоможе уряду заощадити кілька мільйонів доларів протягом року.

"Урядові судна США тепер можуть проходити Панамським каналом без зборів, заощаджуючи уряду США мільйони доларів на рік", - йдеться в публікації Держдепу.

У заяві відомства не згадуються інші кораблі та судна, для яких панамська сторона могла погодитися скасувати плату за прохід каналом.

Що передувало

Зауважимо, що даній заяві Держдепу передувало повідомлення з Пентагону про переговори міністра оборони США Піта Хегсета спочатку з міністром громадської безпеки Панами Френком Алексісом Абрего, а потім - з президентом Панами Хосе Раулем Муліно. Сторони, серед іншого, обговорювали питання захисту Панського каналу та "збереження його вільним від іноземного втручання".

Тоді в Міноборони США розповіли, що країни "погодилися розширити співпрацю між армією США та силами безпеки Панами".

А в розмові з панамським президентом співрозмовники обговорювали "міцні стосунки і багато спільних інтересів безпеки Сполучених Штатів і Панами, включаючи захист Панамського каналу". Та підкреслили !широку та розширену співпрацю" між США та Адміністрацією Панамського каналу, розповіли в Пентагоні.

Також панамський президент Муліно привітав майбутній візит глави Пентагону до Панами.

Питання контролю над Панамським каналом

Тут варто нагадати, що раніше президент США Дональд Трамп робив низку заяв щодо наміру повернути контроль Штатів над Панамським каналом, говорив про "порушення домовленостей" і стверджував, що Китай нібито "керує" даними каналом.

Своєю чергою президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що саме його країна керує каналом, відповідальним за світову торгівлю, включно зі США. Муліно акцентував, що канал "є і залишатиметься Панамським".

На початку лютого до Панами з візитом вирушив державний секретар США Марко Рубіо, який на зустрічі з президентом Муліно висунув ультиматум щодо Панамського каналу.

А вже після візиту Рубіо президент Панами погодився не продовжувати домовленостей із Китаєм.