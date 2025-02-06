Госдеп: Панама отменила сборы за прохождение по каналу для судов правительства США

В американском ведомстве отметили, что такое освобождение от уплаты сборов поможет правительству сэкономить несколько миллионов долларов в течение года.

"Правительственные суда США теперь могут проходить по Панамскому каналу без сборов, экономя правительству США миллионы долларов в год", - говорится в публикации Госдепа.

В заявлении ведомства не упоминаются другие корабли и суда, для которых панамская сторона могла согласиться отменить плату за проход по каналу.

Что предшествовало

Отметим, что данному заявлению Госдепа предшествовало сообщение из Пентагона о переговорах министра обороны США Пита Хегсета сначала с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Алексисом Абрего, а затем - с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино. Стороны, среди прочего, обсуждали вопросы защиты Панского канала и "сохранения его свободным от иностранного вмешательства".

Тогда в Минобороны США рассказали, что страны "согласились расширить сотрудничество между армией США и силами безопасности Панамы".

А в разговоре с панамским президентом собеседники обсуждали "прочные отношения и много общих интересов безопасности Соединенных Штатов и Панамы, включая защиту Панамского канала". И подчеркнули "широкое и расширенное сотрудничество" между США и Администрацией Панамского канала, рассказали в Пентагоне.

Также панамский президент Мулино приветствовал предстоящий визит главы Пентагона в Панаму.

Вопрос контроля над Панамским каналом

Тут стоит напомнить, что ранее президент США Дональд Трамп делал ряд заявлений о намерении вернуть контроль Штатов над Панамским каналом, говорил о "нарушении договоренностей" и утверждал, что Китай якобы "управляет" данным каналом.

В свою очередь президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что именно его страна руководит каналом, ответственным за мировую торговлю, включая США. Мулино акцентировал, что канал "есть и будет оставаться Панамским".

В начале февраля в Панаму с визитом отправился государственный секретарь США Марко Рубио, который на встрече с президентом Мулино выдвинул ультиматум по Панамскому каналу.

А уже после визита Рубио президент Панамы согласился не продлевать договоренности с Китаем.