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Госдеп о двухпартийной поддержке Украины в новом Конгрессе: Важно сохранять такой подход

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Вторник 03 января 2023 23:31
Госдеп о двухпартийной поддержке Украины в новом Конгрессе: Важно сохранять такой подход Фото: Спикер Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Олег Васкив

В Государственном департаменте Соединенных Штатов убеждены, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на новой сессии Конгресса, которая началась 3 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Неда Прайса, сделанное на брифинге.

"Мы услышали как от демократов, так и от республиканцев, что они понимают необходимость и дальше поддерживать украинский народ", - отметил спикер.

Прайс указал, что говорится о принципах глобального мирного порядка, начатого почти восемь десятилетий назад.

"Поэтому это важно для нас, это важно и для Конгресса, чтобы мы сохраняли такой подход", - указал представитель Госдепа.

В то же время представитель добавил, что большое количество когрессменов прошедшей сессии, которые будут работать и сейчас, выражают широкую поддержку народу и правительству Украины.

Напомним, Палата представителей Конгресса по Сенату утвердила бюджет США на 2023 год, предусматривающий большой пакет финансовой помощи для Украины .

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