Госдеп о двухпартийной поддержке Украины в новом Конгрессе: Важно сохранять такой подход
В Государственном департаменте Соединенных Штатов убеждены, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на новой сессии Конгресса, которая началась 3 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Неда Прайса, сделанное на брифинге.
"Мы услышали как от демократов, так и от республиканцев, что они понимают необходимость и дальше поддерживать украинский народ", - отметил спикер.
Прайс указал, что говорится о принципах глобального мирного порядка, начатого почти восемь десятилетий назад.
"Поэтому это важно для нас, это важно и для Конгресса, чтобы мы сохраняли такой подход", - указал представитель Госдепа.
В то же время представитель добавил, что большое количество когрессменов прошедшей сессии, которые будут работать и сейчас, выражают широкую поддержку народу и правительству Украины.
Напомним, Палата представителей Конгресса по Сенату утвердила бюджет США на 2023 год, предусматривающий большой пакет финансовой помощи для Украины .
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