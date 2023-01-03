Госдеп о двухпартийной поддержке Украины в новом Конгрессе: Важно сохранять такой подход

В Государственном департаменте Соединенных Штатов убеждены, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на новой сессии Конгресса, которая началась 3 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Неда Прайса, сделанное на брифинге.

"Мы услышали как от демократов, так и от республиканцев, что они понимают необходимость и дальше поддерживать украинский народ", - отметил спикер.

Прайс указал, что говорится о принципах глобального мирного порядка, начатого почти восемь десятилетий назад.

"Поэтому это важно для нас, это важно и для Конгресса, чтобы мы сохраняли такой подход", - указал представитель Госдепа.

В то же время представитель добавил, что большое количество когрессменов прошедшей сессии, которые будут работать и сейчас, выражают широкую поддержку народу и правительству Украины.