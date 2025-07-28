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Держборг України зріс за місяць ще на 4 млрд доларів

Україна, Понеділок 28 липня 2025 12:02
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Держборг України зріс за місяць ще на 4 млрд доларів Фото: Держборг України зріс до 185 млрд доларів (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Державний та гарантований державою борг України на 30 червня 2025 року становив 7,697 трлн гривень або 184,84 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

За даними Мінфіну, протягом червня 2025 року сума збільшилась у гривневому еквіваленті на 181,73 млрд гривень, в доларовому еквіваленті на 3,88 млрд доларів.

З початку року борг зріс на 716 млрд гривень або на 18,78 млрд доларів.

Умови боргу

Як заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, більша частина державного боргу України була запозичена під час війни на пільгових умовах від партнерів. Тому у найближчі 30 років країна ці борги не повертатиме.

Нагадаємо, державний та гарантований державою борг України на 31 грудня 2024 року становив 6,980 трлн гривень або 166,06 млрд доларів.

Протягом 2024 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 26,5% (на 1,461 трлн гривень), в доларовому еквіваленті борг збільшився на 14,3% (на 20,74 млрд доларів). Різниця пояснюється зростанням курсу долара на 10,7%.

Середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася в 1,5 раза - з 7,79% до 5,09%, а середньозважена строковість збільшилася в 2 рази - з 6,27 років до 12,26 років.

За попередніми розрахунками, державний борг України до очікуваного ВВП у 2024 році становить 87,9%.

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