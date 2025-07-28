ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Госдолг Украины вырос за месяц еще на 4 млрд долларов

Украина, Понедельник 28 июля 2025 12:02
UA EN RU
Госдолг Украины вырос за месяц еще на 4 млрд долларов Фото: Госдолг Украины вырос до 185 млрд долларов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня 2025 года составлял 7,697 трлн гривен или 184,84 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение июня 2025 года сумма увеличилась в гривневом эквиваленте на 181,73 млрд гривен, в долларовом эквиваленте на 3,88 млрд долларов.

С начала года долг вырос на 716 млрд гривен или на 18,78 млрд долларов.

Условия долга

Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, большая часть государственного долга Украины была заимствована во время войны на льготных условиях от партнеров. Поэтому в ближайшие 30 лет страна эти долги не будет возвращать.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря 2024 года составлял 6,980 трлн гривен или 166,06 млрд долларов.

В течение 2024 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,5% (на 1,461 трлн гривен), в долларовом эквиваленте долг увеличился на 14,3% (на 20,74 млрд долларов). Разница объясняется ростом курса доллара на 10,7%.

Средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась в 1,5 раза - с 7,79% до 5,09%, а средневзвешенная срочность увеличилась в 2 раза - с 6,27 лет до 12,26 лет.

По предварительным расчетам, государственный долг Украины к ожидаемому ВВП в 2024 году составляет 87,9%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины Госдолг
Новости
Как выглядит поврежденная многоэтажка в Киеве после атаки (видео)
Как выглядит поврежденная многоэтажка в Киеве после атаки (видео)
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку