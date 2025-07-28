Госдолг Украины вырос за месяц еще на 4 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня 2025 года составлял 7,697 трлн гривен или 184,84 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов .

С начала года долг вырос на 716 млрд гривен или на 18,78 млрд долларов.

По данным Минфина, в течение июня 2025 года сумма увеличилась в гривневом эквиваленте на 181,73 млрд гривен, в долларовом эквиваленте на 3,88 млрд долларов.

Условия долга

Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, большая часть государственного долга Украины была заимствована во время войны на льготных условиях от партнеров. Поэтому в ближайшие 30 лет страна эти долги не будет возвращать.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря 2024 года составлял 6,980 трлн гривен или 166,06 млрд долларов.

В течение 2024 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,5% (на 1,461 трлн гривен), в долларовом эквиваленте долг увеличился на 14,3% (на 20,74 млрд долларов). Разница объясняется ростом курса доллара на 10,7%.

Средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась в 1,5 раза - с 7,79% до 5,09%, а средневзвешенная срочность увеличилась в 2 раза - с 6,27 лет до 12,26 лет.

По предварительным расчетам, государственный долг Украины к ожидаемому ВВП в 2024 году составляет 87,9%.

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