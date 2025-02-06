Держборг України зріс, але став більш дешевим та довгостроковим, - Мінфін

Держборг України за 2024 рік зріс на 14,3% 166 млрд доларів. Однак тенденція подовження строків державного боргу та зниження його вартості прослідковується як за 2024 рік, так і за останні декілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну .

Зокрема, з 2022 року станом на 31 грудня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася в 1,5 раза - з 7,79% до 5,09%, а середньозважена строковість збільшилася в 2 рази - з 6,27 років до 12,26 років.

В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав - 58%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку - 28%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку - 12% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ - 2%.



В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу частка євро - 33%, долари - 27%, гривні - 25%, СПЗ - 11%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах - 4%.

За попередніми розрахунками, державний борг України до очікуваного ВВП у 2024 році становить 87,9%.