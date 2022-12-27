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Держборг України за місяць зріс ще на 4,3 млрд доларів: у чому причина

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Україна, Вівторок 27 грудня 2022 12:25
Держборг України за місяць зріс ще на 4,3 млрд доларів: у чому причина Фото: Україна з початку року збільшила борги на 50% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державний та гарантований державою борг України на 30 листопада 2022 року становив 3 929,73 млрд гривень або 107,46 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Протягом листопада 2022 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 158,70 млрд гривень та у доларовому еквіваленті на 4,34 млрд доларів. З початку року борг зріс на 47,1% в гривнях (на 1 257,67 млрд гривень) та на 9,7% (9,51 млрд гривень) в доларах.

Як зазначив голова комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев, основна причина зростання державного боргу у листопаді - зовнішні запозичення на фінансування дефіциту бюджету. Зокрема, 2/3 приросту держборгу за останній звітній місяць припадає на пільгові довгострокові позики ЄС (головним чином 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги).

Гетманцев також навів наступні розрахунки: на кінець листопада відношення державного боргу до ВВП складало 83,1% (якщо за базу порівняння брати останній урядовий прогноз ВВП на 2022 рік, - 4728 млрд гривень). Для порівняння на кінець 2021 року це співвідношення становило 48,9% ВВП.

Крім того, у липні Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів України.

Після цього, у вересні країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговуванням суверенного боргу до кінця 2023 року.

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