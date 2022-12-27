Госдолг Украины за месяц вырос еще на 4,3 млрд долларов: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов .

В ноябре 2022 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 158,70 млрд гривен и в долларовом эквиваленте на 4,34 млрд долларов. С начала года долг вырос на 47,1% в гривнах (на 1 257,67 млрд гривен) и на 9,7% (9,51 млрд долларов) в долларах.

Как отметил глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев, основная причина роста государственного долга в ноябре - внешние заимствования на финансирование дефицита бюджета. В частности, 2/3 прироста госдолга за последний отчетный месяц приходится на льготные долгосрочные ссуды ЕС (главным образом 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи).

Гетманцев также привел следующие расчеты: на конец ноября отношение государственного долга к ВВП составляло 83,1% (если за базу сравнения брать последний правительственный прогноз ВВП на 2022 год - 4728 млрд гривен). Для сравнения, к концу 2021 года это соотношение составляло 48,9% ВВП.