ua ru
Вт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Госдолг Украины за месяц вырос еще на 4,3 млрд долларов: в чем причина

Новина українською →
Украина, Вторник 27 декабря 2022 12:25
Госдолг Украины за месяц вырос еще на 4,3 млрд долларов: в чем причина Фото: Украина с начала года увеличила долги на 50% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 ноября 2022 составил 3 929,73 млрд гривен или 107,46 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов .

В ноябре 2022 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 158,70 млрд гривен и в долларовом эквиваленте на 4,34 млрд долларов. С начала года долг вырос на 47,1% в гривнах (на 1 257,67 млрд гривен) и на 9,7% (9,51 млрд долларов) в долларах.

Как отметил глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев, основная причина роста государственного долга в ноябре - внешние заимствования на финансирование дефицита бюджета. В частности, 2/3 прироста госдолга за последний отчетный месяц приходится на льготные долгосрочные ссуды ЕС (главным образом 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи).

Гетманцев также привел следующие расчеты: на конец ноября отношение государственного долга к ВВП составляло 83,1% (если за базу сравнения брать последний правительственный прогноз ВВП на 2022 год - 4728 млрд гривен). Для сравнения, к концу 2021 года это соотношение составляло 48,9% ВВП.

Кроме того, в июле Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Соответствующее постановление одобрил Кабинет министров Украины.

После этого в сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали Киеву отсрочку с обслуживанием суверенного долга до конца 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Министерство финансов Украины
NEWS
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
ВСУ отразили 8 атак россиян в двух областях, - Генштаб
DAILY
Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Команда военного времени. Что происходит в окружении Владимира Зеленского