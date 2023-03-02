Держборг України за місяць зріс на 5 млрд доларів

Державний та гарантований державою борг України на 31 січня 2023 року становив 4 258,20 млрд гривень або 116,44 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.
За даними Мінфіну, протягом січня 2023 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 185,35 млрд гривень та 5,06 млрд доларів.
Відзначимо, у січні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4,33 млрд доларів. З них: 3,26 млрд доларів - від Європейського Союзу; 1 млрд доларів - від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку).
Нагадаємо, протягом 2022 року держброг України збільшився на 13,7% (13,42 млрд доларів) до 111,38 млрд доларів.
У липні 2022 року Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Після цього, у вересні країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговуванням суверенного боргу до кінця 2023 року.