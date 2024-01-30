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Держборг за рік зріс на третину: скільки Україна винна кредиторам

Фото: Держборг України зріс за 2023 рік на 33,87 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державний та гарантований державою борг України на 31 грудня 2023 року становив 5 519,48 млрд гривень або 145,32 млрд доларів. Однак виплати за держборгом поки що відстрочені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів .

За даними Мінфіну, протягом 2023 року сума боргу збільшилася у гривневому еквіваленті на 1 444 млрд гривень (на 35,4%) або на 33,87 млрд доларів (30,4%) в доларовому.

Різниця обумовлена зростанням курсу долара до гривні. Середній курс за 2023 рік становив 36,57 грн/долар, що на 13,1% вище, ніж 2022 року.

Нагадаємо, за 2022 рік держборг України збільшився на 13,7% (13,49 млрд доларів) до 111,45 млрд доларів.

У липні 2022 року Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів . Після цього у вересні країни-кредитори України , включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця 2023 року.

У грудні 2023 року реструктуризацію державного боргу України перед групою офіційних кредиторів із країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу було продовжено до кінця березня 2027 року.

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