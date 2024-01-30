Держборг за рік зріс на третину: скільки Україна винна кредиторам

За даними Мінфіну, протягом 2023 року сума боргу збільшилася у гривневому еквіваленті на 1 444 млрд гривень (на 35,4%) або на 33,87 млрд доларів (30,4%) в доларовому.

Різниця обумовлена зростанням курсу долара до гривні. Середній курс за 2023 рік становив 36,57 грн/долар, що на 13,1% вище, ніж 2022 року.

Нагадаємо, за 2022 рік держборг України збільшився на 13,7% (13,49 млрд доларів) до 111,45 млрд доларів.