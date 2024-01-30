Госдолг за год вырос на треть: сколько Украина должна кредиторам

По данным Минфина, в течение 2023 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 1 444 млрд гривен (на 35,4%) или на 33,87 млрд долларов (30,4%) в долларовом.

Разница обусловлена ростом курс доллара к гривне. Средний курс за 2023 год составил 36,57 грн/доллар, что на 13,1% выше, чем в 2022 году.

Напомним, за 2022 год госдолг Украины увеличился на 13,7% (13,49 млрд долларов) до 111,45 млрд долларов.