Державна атестація ВНЗ та наукових установ за новою методикою: як вона працюватиме
У 2024-2025 роках в Україні відбудеться державна атестація понад 500 наукових установ та закладів вищої освіти (ЗВО) за оновленою методикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти та науки України.
Зазначається, що атестація дозволить об’єктивно оцінити ефективність закладів і залучити додаткове фінансування для найкращих.
Чому це важливо?
Реформа має на меті трансформувати застарілу систему, яка формувалася за часів Радянського Союзу, і забезпечити сучасні умови для досліджень.
Повідомляється, що частина установ не відповідає вимогам сучасної науки через малу кількість науковців або застарілу інфраструктуру.
Що нового у методиці?
- Атестація уперше враховуватиме вплив на обороноздатність, економіку, суспільство та науку.
- До оцінювання залучать 2000 українських і 300 міжнародних експертів.
- Враховані будуть як кількісні, так і якісні показники.
- Методика розроблена з урахуванням досвіду Великої Британії, Німеччини та Польщі.
Результати для держави та установ після атестації:
- посилення конкурентоспроможності закладів на міжнародному рівні,
- збільшення фінансування для установ, які довели свою ефективність,
- залучення інвесторів та партнерів завдяки підвищенню прозорості та результативності досліджень.
У МОН додали, що основна мета реформи - створити умови для розвитку української науки, підтримати талановитих науковців і зберегти науковий потенціал України.
Додамо, що МОН цьогоріч прийняла доволі велику кількість важливих реформ, які допоможуть покращити наукову та освітню сферу в Україні.
Наприклад, нещодавно ми розповідали про впровадження студентських рад, які будуть у співпраці безпосередньо з Міністерством оцінювати та пропонувати зміни підходів до освітнього процесу у вишах.
Масштабні зміни у найближчі роки відбудуться також у школах та дитсадках. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.