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Від дитсадків до вишів: у МОН розкрили деталі масштабних змін в освіті

Україна, Київ, Понеділок 02 вересня 2024 17:05
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Від дитсадків до вишів: у МОН розкрили деталі масштабних змін в освіті Фото: Навчання у школі (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Новий навчальний рік в Україні починається в умовах війни та непростими викликами для всього суспільства. Але він завжди особливий та сповнений надій і нових можливостей.

РБК-Україна пише про те, які нововведення у сфері освіти заплановані на 2024-2025 навчальний рік із посиланням на допис у Facebook міністра освіти і науки Оксена Лісового.

Пріоритети у 2024-2025 навчальному році

У новому навчальному році планують активно працювати над розвитком та змінами у кожній ланці освітньої сфери. За словами очільника відомства, продовжуватимуть роботу над розвитком дошкільної освіти, початкової школи, реформами старшої школи, трансформацією професійно-технічної та вищої освіти, а також над забезпеченням рівного доступу до освіти для різних категорій дітей.

"Наше завдання — створити освітнє середовище, яке формуватиме освічену, високомотивовану і патріотичну молодь. Молодь, яка зможе самореалізуватися та будувати омріяну країну, за яку ми боремося сьогодні", – зазначає міністр.

Основні напрямки роботи в освітній сфері у 2024-2025 роках

Дошкільна освіта:

  • забезпечення доступності дошкільної освіти з розширенням можливостей для батьків у виборі форми навчання
  • впровадження англійської мови для вихованців дитячих садків
  • державний стандарт дошкільної освіти як гарантія якісної підготовки дітей до школи

Нова українська школа (НУШ): інвестиції в розвиток особистості та сучасні освітні можливості:

  • виділення 1,5 млрд грн на підручники у 2024 році
  • субвенція на підтримку НУШ у 2024 році в розмірі 1,5 млрд грн
  • внесення змін до типової освітньої програми для 5-9 класів
  • підвищення гнучкості шкіл та зусилля для подолання освітніх втрат
  • передбачено фінансування для підвищення кваліфікації педагогів

Освіта для кожного:

  • розширення мережі "Школи супергероїв" з відкриттям ще 6 освітніх центрів у 2024 році
  • схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання до 2029 року
  • розподіл субвенцій для підтримки осіб з особливими освітніми потребами
  • запуск програми "Точка дотику" для навчання та реабілітації осіб, які втратили зір через війну

Офлайн-школа:

  • будівництво укриттів у школах
  • забезпечення громад шкільними автобусами
  • надання девайсів для дистанційного навчання
  • адаптація до потреб учнів, зокрема на тимчасово окупованих територіях, для дітей за кордоном, у прифронтових зонах, а також для внутрішньо переміщених осіб

Реформа старшої школи:

  • запуск профільної освіти з 2027 року
  • освіта, орієнтована на індивідуальний розвиток
  • можливість вибору профілю навчання
  • створення академічних ліцеїв для 10-12 класів
  • перехід на повну середню освіту за 12 років, відповідно до міжнародних стандартів

Оновлений курс "Захист України":

  • впровадження принципу гендерної рівності
  • виділення 100 млн грн на підвищення кваліфікації вчителів
  • створення навчальних центрів
  • фінансування на суму 1,64 млрд грн для закупівлі симуляторів, тирів, аптечок та тренажерів

Трансформація професійно-технічної освіти.

Свобода вибору у вищій освіті:

  • державні гранти на навчання
  • індивідуальні освітні траєкторії для студентів

Раніше РБК-Україна писало, скільки доведеться витратити, щоб зібрати дитину до школи у 2024 році.

Також ми писали, коли у школах почнуть викладати оновлений "Захист України".

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