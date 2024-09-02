Від дитсадків до вишів: у МОН розкрили деталі масштабних змін в освіті

Новий навчальний рік в Україні починається в умовах війни та непростими викликами для всього суспільства. Але він завжди особливий та сповнений надій і нових можливостей.

РБК-Україна пише про те, які нововведення у сфері освіти заплановані на 2024-2025 навчальний рік із посиланням на допис у Facebook міністра освіти і науки Оксена Лісового.

Пріоритети у 2024-2025 навчальному році У новому навчальному році планують активно працювати над розвитком та змінами у кожній ланці освітньої сфери. За словами очільника відомства, продовжуватимуть роботу над розвитком дошкільної освіти, початкової школи, реформами старшої школи, трансформацією професійно-технічної та вищої освіти, а також над забезпеченням рівного доступу до освіти для різних категорій дітей. "Наше завдання — створити освітнє середовище, яке формуватиме освічену, високомотивовану і патріотичну молодь. Молодь, яка зможе самореалізуватися та будувати омріяну країну, за яку ми боремося сьогодні", – зазначає міністр. Основні напрямки роботи в освітній сфері у 2024-2025 роках Дошкільна освіта: забезпечення доступності дошкільної освіти з розширенням можливостей для батьків у виборі форми навчання

впровадження англійської мови для вихованців дитячих садків

державний стандарт дошкільної освіти як гарантія якісної підготовки дітей до школи Нова українська школа (НУШ): інвестиції в розвиток особистості та сучасні освітні можливості: виділення 1,5 млрд грн на підручники у 2024 році

субвенція на підтримку НУШ у 2024 році в розмірі 1,5 млрд грн

внесення змін до типової освітньої програми для 5-9 класів

підвищення гнучкості шкіл та зусилля для подолання освітніх втрат

передбачено фінансування для підвищення кваліфікації педагогів Освіта для кожного: розширення мережі "Школи супергероїв" з відкриттям ще 6 освітніх центрів у 2024 році

схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання до 2029 року

розподіл субвенцій для підтримки осіб з особливими освітніми потребами

запуск програми "Точка дотику" для навчання та реабілітації осіб, які втратили зір через війну Офлайн-школа: будівництво укриттів у школах

забезпечення громад шкільними автобусами

надання девайсів для дистанційного навчання

адаптація до потреб учнів, зокрема на тимчасово окупованих територіях, для дітей за кордоном, у прифронтових зонах, а також для внутрішньо переміщених осіб Реформа старшої школи: запуск профільної освіти з 2027 року

освіта, орієнтована на індивідуальний розвиток

можливість вибору профілю навчання

створення академічних ліцеїв для 10-12 класів

перехід на повну середню освіту за 12 років, відповідно до міжнародних стандартів Оновлений курс "Захист України": впровадження принципу гендерної рівності

виділення 100 млн грн на підвищення кваліфікації вчителів

створення навчальних центрів

фінансування на суму 1,64 млрд грн для закупівлі симуляторів, тирів, аптечок та тренажерів Трансформація професійно-технічної освіти. Свобода вибору у вищій освіті: державні гранти на навчання

індивідуальні освітні траєкторії для студентів