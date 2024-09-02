Від дитсадків до вишів: у МОН розкрили деталі масштабних змін в освіті
Новий навчальний рік в Україні починається в умовах війни та непростими викликами для всього суспільства. Але він завжди особливий та сповнений надій і нових можливостей.
РБК-Україна пише про те, які нововведення у сфері освіти заплановані на 2024-2025 навчальний рік із посиланням на допис у Facebook міністра освіти і науки Оксена Лісового.
Пріоритети у 2024-2025 навчальному році
У новому навчальному році планують активно працювати над розвитком та змінами у кожній ланці освітньої сфери. За словами очільника відомства, продовжуватимуть роботу над розвитком дошкільної освіти, початкової школи, реформами старшої школи, трансформацією професійно-технічної та вищої освіти, а також над забезпеченням рівного доступу до освіти для різних категорій дітей.
"Наше завдання — створити освітнє середовище, яке формуватиме освічену, високомотивовану і патріотичну молодь. Молодь, яка зможе самореалізуватися та будувати омріяну країну, за яку ми боремося сьогодні", – зазначає міністр.
Основні напрямки роботи в освітній сфері у 2024-2025 роках
Дошкільна освіта:
- забезпечення доступності дошкільної освіти з розширенням можливостей для батьків у виборі форми навчання
- впровадження англійської мови для вихованців дитячих садків
- державний стандарт дошкільної освіти як гарантія якісної підготовки дітей до школи
Нова українська школа (НУШ): інвестиції в розвиток особистості та сучасні освітні можливості:
- виділення 1,5 млрд грн на підручники у 2024 році
- субвенція на підтримку НУШ у 2024 році в розмірі 1,5 млрд грн
- внесення змін до типової освітньої програми для 5-9 класів
- підвищення гнучкості шкіл та зусилля для подолання освітніх втрат
- передбачено фінансування для підвищення кваліфікації педагогів
Освіта для кожного:
- розширення мережі "Школи супергероїв" з відкриттям ще 6 освітніх центрів у 2024 році
- схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивного навчання до 2029 року
- розподіл субвенцій для підтримки осіб з особливими освітніми потребами
- запуск програми "Точка дотику" для навчання та реабілітації осіб, які втратили зір через війну
Офлайн-школа:
- будівництво укриттів у школах
- забезпечення громад шкільними автобусами
- надання девайсів для дистанційного навчання
- адаптація до потреб учнів, зокрема на тимчасово окупованих територіях, для дітей за кордоном, у прифронтових зонах, а також для внутрішньо переміщених осіб
Реформа старшої школи:
- запуск профільної освіти з 2027 року
- освіта, орієнтована на індивідуальний розвиток
- можливість вибору профілю навчання
- створення академічних ліцеїв для 10-12 класів
- перехід на повну середню освіту за 12 років, відповідно до міжнародних стандартів
Оновлений курс "Захист України":
- впровадження принципу гендерної рівності
- виділення 100 млн грн на підвищення кваліфікації вчителів
- створення навчальних центрів
- фінансування на суму 1,64 млрд грн для закупівлі симуляторів, тирів, аптечок та тренажерів
Трансформація професійно-технічної освіти.
Свобода вибору у вищій освіті:
- державні гранти на навчання
- індивідуальні освітні траєкторії для студентів
Раніше РБК-Україна писало, скільки доведеться витратити, щоб зібрати дитину до школи у 2024 році.
Також ми писали, коли у школах почнуть викладати оновлений "Захист України".
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