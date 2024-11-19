Голос кожного буде почутий: як працюватиме Студентська рада при МОН
Міністерство освіти і науки України оголосило про створення Ради з питань співпраці з органами студентського самоврядування. Відповідний наказ було затверджено 18 листопада 2024 року, що закладає основу для посилення участі студентів у формуванні освітньої політики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН.
Головною метою новоствореного органу, як зазначили у МОН, є забезпечення взаємодії між студентами та владою для розв'язання питань навчання, побуту, захисту прав і представлення студентських інтересів.
Рада працюватиме при МОН та також розроблятиме пропозиції до нормативних актів, які стосуються студентського самоврядування.
Також рада буде представляти позиції органів студентського самоврядування не лише у МОН, але й в інших органах державної влади.
"Бути студентом у час великої війни непросто. Ми сподіваємося, що Рада стане платформою для спільної роботи та зміцнення довіри між владою та студентством", зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час зустрічі представників студентського самоврядування з ним та його заступником Михайлом Винницьким.
Відомо, що перше засідання Ради заплановано на грудень цього року.
Повідомляється, що до складу увійдуть делегати від органів студентського самоврядування закладів вищої освіти з різних регіонів України.
Водночас заступник міністра Михайло Винницький наголосив, що нова ініціатива сприятиме створенню прозорої системи освіти, де кожен студент зможе впливати на прийняття важливих рішень:
"Це не лише платформа для діалогу, а й важливий крок до ефективної реформи освіти", - додав він.
Нагадаємо, що раніше Винницький звернув увагу на те, що університети насправді не мають готувати студентів до майбутньої роботи. Чому натомість вони мають навчити молодь - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також у МОН нагадали, що з наступного року розпочнеться загальна військова підготовка для студентів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.