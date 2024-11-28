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Государственная аттестация вузов и научных учреждений по новой методике: как она будет работать

Четверг 28 ноября 2024 17:54
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Государственная аттестация вузов и научных учреждений по новой методике: как она будет работать Фото: студенты (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В 2024-2025 годах в Украине состоится государственная аттестация более 500 научных учреждений и заведений высшего образования по обновленной методике.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Отмечается, что аттестация позволит объективно оценить эффективность заведений и привлечь дополнительное финансирование для лучших.

Почему это важно?

Цель реформы - трансформировать устаревшую систему, которая формировалась во времена Советского Союза, и обеспечить современные условия для исследований.

Сообщается, что часть учреждений не отвечает требованиям современной науки из-за малого количества ученых или устаревшей инфраструктуры.

Что нового в методике?

  1. Аттестация впервые будет учитывать влияние на обороноспособность, экономику, общество и науку.
  2. К оценке привлекут 2000 украинских и 300 международных экспертов.
  3. Учтены будут как количественные, так и качественные показатели.
  4. Методика разработана на основе опыта Великобритании, Германии и Польши.

Результаты для государства и учреждений после аттестации:

  • усиление конкурентоспособности заведений на международном уровне,
  • увеличение финансирования для учреждений, доказавших свою эффективность,
  • привлечение инвесторов и партнеров благодаря повышению прозрачности и результативности исследований.

В МОН добавили, что основная цель реформы - создать условия для развития украинской науки, поддержать талантливых ученых и сохранить научный потенциал Украины.

Добавим, что МОН приняла довольно большое количество важных реформ, которые помогут улучшить научную и образовательную сферу в Украине.

Например, недавно мы рассказывали о внедрении студенческих советов, которые будут в сотрудничестве непосредственно с Министерством оценивать и предлагать изменения подходов к образовательному процессу в вузах.

Масштабные изменения в ближайшие годы произойдут в школах и детсадах. Подробности - в материале РБК-Украина.

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