Государственная аттестация вузов и научных учреждений по новой методике: как она будет работать
В 2024-2025 годах в Украине состоится государственная аттестация более 500 научных учреждений и заведений высшего образования по обновленной методике.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Отмечается, что аттестация позволит объективно оценить эффективность заведений и привлечь дополнительное финансирование для лучших.
Почему это важно?
Цель реформы - трансформировать устаревшую систему, которая формировалась во времена Советского Союза, и обеспечить современные условия для исследований.
Сообщается, что часть учреждений не отвечает требованиям современной науки из-за малого количества ученых или устаревшей инфраструктуры.
Что нового в методике?
- Аттестация впервые будет учитывать влияние на обороноспособность, экономику, общество и науку.
- К оценке привлекут 2000 украинских и 300 международных экспертов.
- Учтены будут как количественные, так и качественные показатели.
- Методика разработана на основе опыта Великобритании, Германии и Польши.
Результаты для государства и учреждений после аттестации:
- усиление конкурентоспособности заведений на международном уровне,
- увеличение финансирования для учреждений, доказавших свою эффективность,
- привлечение инвесторов и партнеров благодаря повышению прозрачности и результативности исследований.
В МОН добавили, что основная цель реформы - создать условия для развития украинской науки, поддержать талантливых ученых и сохранить научный потенциал Украины.
Добавим, что МОН приняла довольно большое количество важных реформ, которые помогут улучшить научную и образовательную сферу в Украине.
Например, недавно мы рассказывали о внедрении студенческих советов, которые будут в сотрудничестве непосредственно с Министерством оценивать и предлагать изменения подходов к образовательному процессу в вузах.
Масштабные изменения в ближайшие годы произойдут в школах и детсадах. Подробности - в материале РБК-Украина.
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