Государственная аттестация вузов и научных учреждений по новой методике: как она будет работать

В 2024-2025 годах в Украине состоится государственная аттестация более 500 научных учреждений и заведений высшего образования по обновленной методике.

Отмечается, что аттестация позволит объективно оценить эффективность заведений и привлечь дополнительное финансирование для лучших.

Почему это важно?

Цель реформы - трансформировать устаревшую систему, которая формировалась во времена Советского Союза, и обеспечить современные условия для исследований.

Сообщается, что часть учреждений не отвечает требованиям современной науки из-за малого количества ученых или устаревшей инфраструктуры.

Что нового в методике?

Аттестация впервые будет учитывать влияние на обороноспособность, экономику, общество и науку. К оценке привлекут 2000 украинских и 300 международных экспертов. Учтены будут как количественные, так и качественные показатели. Методика разработана на основе опыта Великобритании, Германии и Польши.

Результаты для государства и учреждений после аттестации:

усиление конкурентоспособности заведений на международном уровне,

увеличение финансирования для учреждений, доказавших свою эффективность,

привлечение инвесторов и партнеров благодаря повышению прозрачности и результативности исследований.

В МОН добавили, что основная цель реформы - создать условия для развития украинской науки, поддержать талантливых ученых и сохранить научный потенциал Украины.

Добавим, что МОН приняла довольно большое количество важных реформ, которые помогут улучшить научную и образовательную сферу в Украине.

Например, недавно мы рассказывали о внедрении студенческих советов, которые будут в сотрудничестве непосредственно с Министерством оценивать и предлагать изменения подходов к образовательному процессу в вузах.