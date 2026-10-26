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Держава збирається системно рахувати дані про ветеранів: для чого це потрібно

15:10 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Василина Копитко
Для чого збиратимуть дані про ветеранів (фото РБК-Україна)

Мінветеранів і Держстат уперше почали спільну роботу над збором даних про ветеранів. Держава хоче краще розуміти, де вони працюють, чи мають власний бізнес і якої підтримки потребують.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на звіт Мінветеранів про пріоритетні напрями роботи на 2026-2027 роки та повідомлення у Facebook.

Яких даних бракує державі

Нині державні органи використовують інформацію з реєстрів, адміністративні дані, результати окремих досліджень та опитувань.

Однак для обґрунтованих рішень потрібні системні й порівнювані статистичні показники, які дадуть змогу комплексно оцінювати становище ветеранів і ветеранок.

Зокрема, держава прагне краще розуміти їхню зайнятість, участь в економічному житті, підприємницьку активність та інші характеристики соціально-економічного становища. Також важливо відстежувати зміни в житті людей після завершення військової служби.

Як використовуватимуть статистику

Мінветеранів і Держстат обговорили розроблення методології статистичних спостережень, перелік необхідних показників та джерела даних. Окремо розглянули можливість аналізувати інформацію за віком, статтю та іншими соціально-демографічними характеристиками ветеранів і ветеранок.

Такі дані мають допомогти державі визначати актуальні потреби ветеранів, оцінювати ефективність програм підтримки, прогнозувати необхідні ресурси та обґрунтовувати управлінські й бюджетні рішення.

Після першої робочої зустрічі сторони визначили напрями подальшого опрацювання статистичної методології та можливих механізмів організації таких спостережень.

Раніше ми писали про те, що в Україні розробили законопроєкт, який дозволить ветеранам перетинати державний кордон поза чергою. Таке право також передбачено для членів їхніх сімей, які подорожують разом із ветераном в одному автомобілі.

Читайте також про те, що програму "Ветеранський спорт" призупинили у жовтні, бо на неї закінчились бюджетні гроші. Вона надавала право ветеранам та ветеранкам отримувати 1500 гривень щоквартально на заняття у спортзалі, плавання, оздоровчу гімнастику тощо.

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